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В спорте может появиться третий пол 

Вести.Ru + ещё 10 2 часа назад
Бывший глава антидопинговой лаборатории в Лозанне и действующий руководитель отдела по исследованиям в области допинга Университета Лозанны Марсьяль Соги предположил, что в спорте может появиться отдельная категория соревнований, а именно для женщин с повышенным содержанием тестостерона.
Для таких спортсменок, как южноафриканская бегунья, двукратная олимпийски чемпионка Кастер Семеня, стоит проводить соревнования в отдельной категории. Повышенное содержание тестостерона ставит их в неравное положение в соревнованиях с другими женщинами. А именно — дает им преимущество. Было бы справедливо, если гиперадрогенные спортсменки, которых становится все больше и больше, могли соревноваться отдельно считает Марсьяль Соги.
Соги заявил РИА Новости, что для подобных спортсменок нужен особый биологический паспорт. Это помогло бы контролировать уровень тестостерона и пресекать его повышение искусственным путем.
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня была вынуждена отстаивать свое право соревноваться с женщинами. Внешний вид бегуньи из Южной Африки и повышенное содержание в ее крови тестосторона вызывали сомнения в принадлежности Семени к женскому полу.
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Летние виды спорта , Видео , Кастер Семеня , РИА Новости
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