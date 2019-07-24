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В Токио представили дизайн медалей ОИ-2020 

RT на русском + ещё 3 8 часов назад
Фото: Reuters
Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представили дизайн медалей, которыми будут награждать призёром соревнований.
Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), На каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио, а на обратной стороне — богиня Ника из древнегреческой мифологии. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.
Отмечается, что все награды изготовлены и использованием бывшей в употреблении электроники. Вес каждой из наград составляет порядка 550 грамм.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что Хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020.
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