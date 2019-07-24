В Токио представили дизайн медалей ОИ-2020

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представили дизайн медалей, которыми будут награждать призёром соревнований.

The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! 🥇🥈🥉



RT for good luck! 100% #Sustainable #1YearToGo pic.twitter.com/DcLKtEF0DQ— #Tokyo2020 #1YearToGo (@Tokyo2020) 24 июля 2019 г. Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), На каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио, а на обратной стороне — богиня Ника из древнегреческой мифологии. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.

Отмечается, что все награды изготовлены и использованием бывшей в употреблении электроники. Вес каждой из наград составляет порядка 550 грамм.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что Хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020.