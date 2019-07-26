«Тур де Франс» остановили из-за погоды

Многодневная велосипедная гонка «Тур де Франс» была приостановлена из-за погодных условий, сообщается на официальном сайте соревнования. Сейчас должен проходить 19-й этап шоссейной гонки.

Спортсменов не пустили на трассу из-за сильного града и оползня. Они вынуждены ждать окончания непогоды в тоннеле Валь-д’Изер, после чего отправятся в Тинь.

Между Сен-Жан-де-Морьеном и Тинем лидировал спортсмен из Колумбии Эган Бернал. Он представляет команду Ineos. После него идет британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott. Оба спортсмена прошли уже 104,3 километра из заявленной дистанции в 126,5 километра.

«Тур де Франс — 2019» проходит с 6 по 28 июля и проводится уже 106-й раз. Трасса проходит по территории Бельгии и Франции. Всего спортсмены должны пройти 21 этап, общий километраж которых составляет 3480,3 километра.