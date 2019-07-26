Россию позвали на Олимпиаду-2020

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио. Об этом сообщается на сайте ОКР.

Как отмечает пресс-служба, комитет сможет сформировать «полноценную Олимпийскую команду России», которая выступит без каких-либо ограничений или дополнительных условий. В частности, спортсмены смогут приехать на Игры под российским флагом.

Также в ОКР отметили, что ограничения не коснутся и легкоатлетов, имеющих допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях и способных пройти олимпийский отбор. «Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться», — говорится в сообщении.

Перед Олимпиадой 2018 года ОКР был дисквалифицирован по результатам расследования о допинге в российском спорте. В итоге в Пхенчхане под нейтральным флагом выступила команда «Олимпийских атлетов из России». Ряд спортсменов также не получил приглашение на Игры от МОК и не смог выступить на соревнованиях. После окончания Олимпиады в Южной Корее статус ОКР был восстановлен.