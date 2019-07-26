В. Путин подписал закон о штрафах за незаконную продажу билетов на Евро-2020

Президент России Владимир Путин подписал правительственный закон об административной ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 г. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее документ был принят в трех чтениях депутатами Госдумы и одобрен членами Совета Федерации

Документом устанавливается административная ответственность, включая административный штраф и административное приостановление деятельности, за реализацию входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 г. или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с UEFA или уполномоченной ею организацией и (или) изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов.

Также закон устанавливает административную ответственность за реализацию поддельных входных билетов на матчи Евро-2020 или документов, дающих право на их получение.

Отмечается, что предлагаемые документном подходы аналогичны подходам, действовавшим в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. и показавшим свою эффективность.

Так, законом об административной ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи ЧМ-2018 устанавливались штрафы для граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости билета на матч, указанной в документе, дающем право на получение такого билета, но не менее 50 тыс. руб.

Для должностных лиц был введен штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. руб. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. руб., или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. На юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также была установлена ответственность за реализацию поддельных билетов на матчи ЧМ-2018 или документов, дающих право на получение таких билетов, и введены следующие виды наказания: наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 70 тыс. руб. ; на должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. ; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.