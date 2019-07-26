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Чупков: не думал о мировом рекорде перед стартом 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский пловец Антон Чупков рассказал об эмоциях от победы на чемпионате мира и установленном мировом рекорде на дистанции 200 м брассом.
«Я никого не видел: ушёл в себя и считал циклы. Была задача дотерпеть. О мировом рекорде даже не думал, просто перед стартом понимал, что если покажу свой лучший результат, то по-любому будет и рекорд», — заявил Чупков.
Россиянин стал чемпионом мира на дистанции 200 м брассом, установив мировой рекорд.
Ранее сообщалось, что Рылов недоволен своим выступлением в победном заплыве на дистанции 200 м на спине.
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