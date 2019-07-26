Чупков: не думал о мировом рекорде перед стартом

Российский пловец Антон Чупков рассказал об эмоциях от победы на чемпионате мира и установленном мировом рекорде на дистанции 200 м брассом.

«Я никого не видел: ушёл в себя и считал циклы. Была задача дотерпеть. О мировом рекорде даже не думал, просто перед стартом понимал, что если покажу свой лучший результат, то по-любому будет и рекорд», — заявил Чупков.

Россиянин стал чемпионом мира на дистанции 200 м брассом, установив мировой рекорд.

Ранее сообщалось, что Рылов недоволен своим выступлением в победном заплыве на дистанции 200 м на спине.