Вернули флаг и гимн? Важное решение по участию России на Играх

Россия получила официальное приглашение на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио. В отличие от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, теперь наши спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном. В Олимпийском комитете России заверили, что это распространяется и на легкоатлетов, которые уже четыре года соревнуются только в нейтральном статусе из-за продолжительного допингового скандала.

Россия официально получила приглашение на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Эта, казалось бы, формальная процедура, осуществляемая Международным олимпийским комитетом (МОК) перед каждой Олимпиадой, имеет сейчас для отечественных атлетов гораздо большее значение, чем для представителей большинства других стран.

Дело в том, что на последние Игры, которые прошли зимой 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сборная России была по факту не допущена.

Всем спортсменам пришлось подавать индивидуальные заявки на участие и просить разрешения выступить на главных стартах четырехлетия в личном качестве — без российского флага.

В честь их побед звучал олимпийский гимн, вздымался нейтральный флаг, а все добытые медали нельзя было официально занести в историю российского спорта. Грубо говоря, золото Алины Загитовой в фигурном катании пошло только в ее личное досье.

Однако теперь все будет иначе. На официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР) появилось объявление о том, что организация получила пригласительное письмо, подписанное президентом МОК Томасом Бахом

«Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», — утверждается в заявлении комитета.

Эта новость не может не радовать, учитывая, что МОК был волен поступить как угодно, сославшись на 44-й пункт Олимпийской хартии.

«Все заявки на участие рассматриваются МОК, который по своему усмотрению может в любой момент отклонить заявку без указания причины отказа», — гласит один из подпунктов этой статьи.

На фоне все еще продолжающихся разбирательств антидопинговых органов с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), которая до сих пор не восстановлена в своих полноценных правах, решение МОК выслать приглашение кажется очень ободряющим шагом.

Кроме того, в ОКР сообщили, что даже российские легкоатлеты смогут впервые за пять лет выступить под своим флагом.

«Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор», — говорится в заявлении. Также пресс-служба ВФЛА подчеркнула, что необходимое разрешение на сегодняшний день получили уже 120 человек.

Напомним, из-за разгоревшегося в 2015 году допингового скандала, спровоцированного документальным фильмом Хайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед», Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена полноценного статуса и с тех пор функционирует, по сути, только внутри своей страны.

Из-за этого российские легкоатлеты почти в полном составе были вынуждены пропустить летние Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Тогда выступить в нейтральном статусе разрешили только прыгунье в длину Дарье Клишиной , которая на постоянной основе тренируется в США. Она ничего не выиграла.

После столь жесткого решения, из-за которого на Олимпиаду не поехали многие атлеты, против которых не было обнаружено ни малейших доказательств употребления допинга, ситуация немного улучшилась.

Большинство российских спортсменов стали регулярно получать допуск на международные соревнования в нейтральном статусе и, по крайней мере, не лишались возможности зарабатывать внушительные призовые. Гениальная прыгунья в высоту Мария Ласицкене за этот период, например, одержала 45 побед подряд, — она не проигрывала ни одного старта на протяжении двух лет.

Однако все их достижения по-прежнему не шли в копилку России (и не идут до сих пор).

Атлеты уже устали возмущаться и даже начали подшучивать над своим положением — так, прыгунья с шестом Аксана Гатауллина недавно отметила победу на юниорском чемпионате Европы пробежкой по стадиону с пледом в горошек, пока соперницы укутывались в национальные флаги.

Однако, когда 9 июня 2019 года отстранение ВФЛА было продлено на неопределенный срок в 11-й раз подряд, всем стало не до смеха. Спортсмены вновь начали опасаться того, что будут не допущены до летней Олимпиады. Особенно это возмутило Марию Ласицкене, которая является очевидным фаворитом в прыжках в высоту.

«За последние три с половиной года я раз 200 слышала, что все сделано и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать.

Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать», — писала Ласицкене у себя в инстаграме.

Думается, что полученное приглашение на Игры в Токио для сборной России и уверения Олимпийского комитета страны в том, что допуск распространяется и на представителей легкой атлетики, должны несколько разрядить эту ситуацию.

Правда, не очень понятно, как легкоатлеты смогут выступать под своим флагом, если ВФЛА все еще не признана дееспособной на международном уровне. Остается надеяться, что этот юридический казус будет в скором разрешен.