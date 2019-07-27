Два трупа: трагедия на вечеринке спортсменов

В южнокорейском Кванджу произошла трагедия: из-за обрушения балкона в ночном клубе погибли два человека, еще не менее 17 получили травмы. Среди пострадавших оказались девять иностранных спортсменов, которые прибыли в страну для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, а в момент инцидента отмечали успех женской ватерпольной команды США.

Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей местных властей, инцидент унес жизни как минимум двух человек — ими оказались граждане Южной Кореи. Еще не менее 17 получили повреждения различной тяжести.

Отмечается, что в числе пострадавших — девять иностранных спортсменов.

Всего травмированы оказались четыре пловца, представляющие Соединенные Штаты, два — из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии.

Некоторые из них обратились за медицинской помощью, однако известно, что повреждения атлетов не несут серьезный характер. Большинство из травм — порезы и ушибы. Одной из жертв трагедии оказалась нидерландка Мод Мегенс.

Отмечается, что ее доставили в больницу с сильным порезом на руке.

Международная федерация плавания (FINA) уже высказалась по поводу произошедшего, пообещав оказать всю необходимую помощь пострадавшим атлетам.

«Организация тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости», — приводит заявление пресс-службы Reuters.

Капитан новозеландской мужской команды по водному полу Мэтт Смолл, присутствующий на афтепати, рассказал, что пол буквально провалился у него под ногами.

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба.

Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать.

Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке», — вспомнил атлет.

В сообщении агентства говорится, что при обрушении кровли пострадали два гражданина Узбекистана, которые не являются спортсменами.

Всего в момент инцидента в увеселительном заведении находились примерно 370 человек.

Что касается обстоятельств произошедшего, то, по данным СМИ, в ночном клубе около двух ночи по местному времени рухнула конструкция, располагавшаяся на высоте около 2,5 м и представляющая собой внутренний балкон, — навесной этаж якобы не выдержал вес находившихся на ней людей. В этот момент на балконе находились около 100 человек.

Согласно информации прессы, спортсмены оказались в ночном клубе по случаю ватерпольного афтепати. Напомним, что накануне женская сборная США по водному поло выиграла золото и защитила звание чемпиона мира, в финальном поединке обыграв команду Испании. Исполнительный директор американской ватерпольной команды Кристофер Рэмзи подтвердил, что атлеты отмечали победу, а также выразил соболезнования по поводу гибели двух человек.

«Это ужасная трагедия. Игроки нашей мужской и женской команды отмечали победу, и случился обвал балкона в клубе. Сердцем мы с пострадавшими в этом инциденте», — сообщил он.

Представители Австралии из женской команды по водному полу праздновали бронзовые награды, так как в этот день в матче за третье место награды взяли верх над Венгрией.

Известно, что российских спортсменов, располагающихся в деревне для участников турнира, на мероприятии не было.

По итогам соревновательного дня сборная России не попала в тройку лучших на соревнованиях — ватерполистки в матче за пятое место одолели команду Италии.

Однако российская пловчиха Юлия Ефимова , накануне завоевавшая золотую медаль на дистанции 200 метров брассом, подчеркнула, что осведомлена об инциденте. По словам спортсменки, случившееся стало результатом несчастного случая.

«Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти — ну это бред. Другое дело, что времени у меня на все это нет. Я, собственно, еще никуда здесь не выходила. Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность», — цитирует спортсменку «РИА Новости».

В сборной России выразили сожаление из-за трагедии и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, однако подчеркнули, что отечественные спортсмены практически не покидают пределы деревни участников соревнований.

«Это ужасная новость. Хочется пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразить соболезнования близким погибших. Мы шокированы этой новостью», — заявила капитан сборной России Екатерина Прокофьева.

«Наши развлечения — максимум телевизор и сериалы. Новость о ватерполистах, конечно, просто чудовищная», — отметила Вероника Андрусенко , лидер женской ватерпольной сборной России.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля. Перед заключительными днями соревнований российская национальная команда располагается на втором месте с 25 медалями (12 золотых, девять серебряных и три бронзовых), уступая лидерство Китаю (16-10-3). Замыкает тройку лучших сборная США (7-9-10).