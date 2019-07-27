Два трупа: трагедия на вечеринке спортсменов 

В южнокорейском Кванджу произошла трагедия: из-за обрушения балкона в ночном клубе погибли два человека, еще не менее 17 получили травмы. Среди пострадавших оказались девять иностранных спортсменов, которые прибыли в страну для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, а в момент инцидента отмечали успех женской ватерпольной команды США.
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей местных властей, инцидент унес жизни как минимум двух человек — ими оказались граждане Южной Кореи. Еще не менее 17 получили повреждения различной тяжести.
Отмечается, что в числе пострадавших — девять иностранных спортсменов.
Всего травмированы оказались четыре пловца, представляющие Соединенные Штаты, два — из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии.
Некоторые из них обратились за медицинской помощью, однако известно, что повреждения атлетов не несут серьезный характер. Большинство из травм — порезы и ушибы. Одной из жертв трагедии оказалась нидерландка Мод Мегенс.
Отмечается, что ее доставили в больницу с сильным порезом на руке.
Международная федерация плавания (FINA) уже высказалась по поводу произошедшего, пообещав оказать всю необходимую помощь пострадавшим атлетам.
«Организация тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости», — приводит заявление пресс-службы Reuters.
Капитан новозеландской мужской команды по водному полу Мэтт Смолл, присутствующий на афтепати, рассказал, что пол буквально провалился у него под ногами.
«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба.
Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать.
Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке», — вспомнил атлет.
В сообщении агентства говорится, что при обрушении кровли пострадали два гражданина Узбекистана, которые не являются спортсменами.
Всего в момент инцидента в увеселительном заведении находились примерно 370 человек.
Что касается обстоятельств произошедшего, то, по данным СМИ, в ночном клубе около двух ночи по местному времени рухнула конструкция, располагавшаяся на высоте около 2,5 м и представляющая собой внутренний балкон, — навесной этаж якобы не выдержал вес находившихся на ней людей. В этот момент на балконе находились около 100 человек.
Согласно информации прессы, спортсмены оказались в ночном клубе по случаю ватерпольного афтепати. Напомним, что накануне женская сборная США по водному поло выиграла золото и защитила звание чемпиона мира, в финальном поединке обыграв команду Испании. Исполнительный директор американской ватерпольной команды Кристофер Рэмзи подтвердил, что атлеты отмечали победу, а также выразил соболезнования по поводу гибели двух человек.
«Это ужасная трагедия. Игроки нашей мужской и женской команды отмечали победу, и случился обвал балкона в клубе. Сердцем мы с пострадавшими в этом инциденте», — сообщил он.
Представители Австралии из женской команды по водному полу праздновали бронзовые награды, так как в этот день в матче за третье место награды взяли верх над Венгрией.
Известно, что российских спортсменов, располагающихся в деревне для участников турнира, на мероприятии не было.
По итогам соревновательного дня сборная России не попала в тройку лучших на соревнованиях — ватерполистки в матче за пятое место одолели команду Италии.
Однако российская пловчиха Юлия Ефимова, накануне завоевавшая золотую медаль на дистанции 200 метров брассом, подчеркнула, что осведомлена об инциденте. По словам спортсменки, случившееся стало результатом несчастного случая.
«Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти — ну это бред. Другое дело, что времени у меня на все это нет. Я, собственно, еще никуда здесь не выходила. Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность», — цитирует спортсменку «РИА Новости».
В сборной России выразили сожаление из-за трагедии и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, однако подчеркнули, что отечественные спортсмены практически не покидают пределы деревни участников соревнований.
«Это ужасная новость. Хочется пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразить соболезнования близким погибших. Мы шокированы этой новостью», — заявила капитан сборной России Екатерина Прокофьева.
«Наши развлечения — максимум телевизор и сериалы. Новость о ватерполистах, конечно, просто чудовищная», — отметила Вероника Андрусенко, лидер женской ватерпольной сборной России.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля. Перед заключительными днями соревнований российская национальная команда располагается на втором месте с 25 медалями (12 золотых, девять серебряных и три бронзовых), уступая лидерство Китаю (16-10-3). Замыкает тройку лучших сборная США (7-9-10).