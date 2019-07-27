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Фото ног велогонщика испугало пользователей сети 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: tmarczynski / Instagram
Польский велогонщик команды Lotto-Soudal Томаш Марчинский опубликовал в Instagram-аккаунте фотографии икр после одной из восстановительных тренировок, чем вызвал реакцию у пользователей сети.
На ногах спортсмена значительно выделяются мышцы и вены. «Вхожу во вторую часть сезона! Ноги готовы, голова, видимо, тоже. Осталось только получить удовольствие, и хороший результат придет», — подписал фотографию Марчинский.
В комментариях к снимку пользователи выразили свое удивление. «Кажется, Томаш забыл надеть кожу на мышцы и сухожилия», — написал один из них. «Что это такое? Разве с этим не нужно к врачу?» — выразил недоумение другой.
35-летний Марчинский не участвует в текущем сезоне «Тур де Франс». Спортсмен восстанавливается в Испании и собирается вернуться во второй половине сезона. Он является победителем двух этапов веломногодневки «Вуэльта».
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