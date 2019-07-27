Спасли орхидеи: как триатлонистка сбежала от маньяка

Австрийская триатлонистка Натали Бирли чудом спаслась от маньяка. Девушка, которую похитили во время тренировки, похвалила орхидеи преступника, после чего он решил отпустить ее.

Австрийская велосипедистка и триатлонистка Натали Бирли чудом избежала смерти от рук маньяка, который похитил ее во время одной из тренировок. Инцидент произошел на юге Австрии, в городе Кюмберг.

Спортсменка ехала на велосипеде, когда ее на красном автомобиле сбил похититель. Из-за столкновения с машиной Бирли неудачно упала и сломала руку. Водитель вместо того, чтобы помочь велосипедистке, начал избивать ее палкой, связал скотчем и запихнул за заднее сидение своего авто. Из-за сильной боли от полученных травм триатлонистка потеряла сознание.

В себя девушка пришла только уже в доме у похитителя. Она была обнажена и привязана к стулу скотчем. По словам самой Бирли, маньяк говорил, что отпустит ее, если она выполнит все необходимые требования.

Мужчина всячески издевался над своей жертвой — угрожал ей ножом, завязывал глаза, насильно вливал в девушку алкоголь. Он даже пытался задушить спортсменку и утопить ее в ванной.

Уже после своего освобождения в интервью изданию Kronen Zeitung Бирли призналась, что даже не надеялась на свое спасение.

«Я была убеждена, что нахожусь невероятно далеко от какой-либо помощи и что никто не найдет меня там», — поделилась она.

Спастись триатлонистке помогли чудо и ее смекалка. Девушка смогла расположить к себе маньяка после того, как оценила его орхидеи. Это произвело впечатление на похитителя, который изменил свой настрой. Он стал милым и рассказал спортсменке, что работает садовником и очень любит цветы. Также преступник поведал Бирли о трагедиях в своей жизни. Мужчина вспомнил смерть своего отца, алкоголизм матери и то, как ему изменила девушка, которую он очень любил.

А дальше произошло совсем невероятное. Велосипедистка предложила маньяку сделку — он ее освободит, а она всем будет говорить, что ее исчезновение — простая случайность.

Преступник не просто согласился на такой план и отпустил девушку, но еще и довез ее до двери дома.

После возвращения домой велосипедистка сразу заявила в полицию. Всего она отсутствовала несколько часов, похищение произошло около пяти вечера по местному времени, а отпустил ее маньяк в полночь.

Дома у Бирли был трехмесячный ребенок и бойфренд, который начал беспокоиться о пропаже спортсменки около девяти вечера. Он решил, что ее тренировка слишком затянулась, поэтому обратился в полицию. В поисковой операции приняли участие даже 12 триатлонистов — коллег Бирли.

В полиции быстро отыскали дом преступника. Сотрудники правоохранительных органов воспользовались тем, что в велосипеде Бирли был встроен навигатор. 33-летний мужчина задержан. При этом остается неизвестным, случайной ли жертвой стала триатлонистка, или маньяк похитил ее намеренно.

«Спасибо всем, кто отправился на мои поиски. Все равно вы не смогли бы найти меня. Я была сбита, побита, схвачена и спрятана в маленьком доме вдали от дороги. Это было как в плохом кино. Слава богу, что я смогла освободиться и неплохо себя чувствую, если не считать сломанной руки и поврежденной головы», — написала спортсменка на своей странице в фейсбуке.

Тремя годами ранее в очень похожую ситуацию попал футболист сборной Мексики и греческого «Олимпиакоса» Алан Пулидо . Он был похищен в тот момент, когда вместе со своей девушкой возвращался после вечеринки домой. Сообщалось, что автомобиль мексиканского игрока был заблокирован грузовиками, после чего нападавшие вытащили Пулидо из машины. При этом девушку футболиста они не тронули.

Однако футболист оказал похитителям достойное сопротивление. Он избил их, отобрал пистолет и телефон, после чего вызвал полицию.

Позднее один из нападавших — Даниель Моралес — признал свою вину и рассказал, что план похищения был «провальным и плохо проработанным».

«Пулидо сказал мне, чтобы я положил свои руки, или он убьет меня. Я сделал это, но он начал бить меня и вызвал полицию с моего телефона», — рассказал после задержания Моралес.

СМИ сообщали, что организатором похищения футболиста стал супруг одной из кузин Пулидо Освальдо Веласкес. Целью преступников был выкуп, они рассчитывали получить 6 миллионов песо (около $325 тыс.).