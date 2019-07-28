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Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным 

Газета.Ru + ещё 16 9 часов назад
Фото: Public domain
Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает "РЕН ТВ".
По информации телеканала, тело экс-спортсмена было найдено в реке Мойке в Санкт-Петербурге. Отмечается, что труп 51-летнего мужчины был отравлен на экспертизу.
Карпенко становился чемпионом СНГ и России по кикбоксингу, а в 1993 году взял серебро на чемпионате Европы.
После перехода в немецкий клуб "Кикбоксшуле-Берлин" он стал чемпионом Берлина и победителем Кубка Германии.
Ранее стали известны подробности убийства 20-летнего футболиста.
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Летние виды спорта , Сергей Карпенко , РЕН ТВ
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