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Выстрел в голову: Погиб кикбоксер Сергей Карпенко 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Спортивно-патриотический центр Гвардия
Чемпион СНГ и России по кикбоксингу Сергей Карпенко был найден мертвым, сообщает ТАСС.
Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что вечером 27 июля тело человека было замечено в реке Мойке. На место были вызваны и прибыли специалисты. Они извлекли труп из воды и обнаружили в голове погибшего огнестрельное ранение. Позже мужчина был опознан как кикбоксер Карпенко.
«Сергей умер. Он был одним из первых чемпионов РФ по кикбоксингу, тренером и просто хорошим человеком», — подтвердил глава Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.
В свою очередь, сыновья Карпенко заявили 78.ru, что смерть их отца — «100% дело чьих-то рук». По словам Юрия и Николая, в последнее время Сергей был несколько «потерянным», а в день кончины приехал на работу на машине, оставил смартфон и документы внутри, попросил коллегу сообщить его жене, если вскоре не вернется, и ушел с пакетом в руках.
«Он шел с кем-то поговорить, разобраться. И мы с братом обязательно их найдем», — заявил Николай.
Сергей Карпенко — мастер спорта по кикбоксингу, чемпион СНГ 1991 года, чемпион России 1992-го, финалист чемпионата Европы 1993-го. С 2000-х работал тренером.
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Летние виды спорта , Статьи , Сергей Карпенко , МВД , ИТАР-ТАСС
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