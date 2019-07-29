Выстрел в голову: Погиб кикбоксер Сергей Карпенко

Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что вечером 27 июля тело человека было замечено в реке Мойке. На место были вызваны и прибыли специалисты. Они извлекли труп из воды и обнаружили в голове погибшего огнестрельное ранение. Позже мужчина был опознан как кикбоксер Карпенко.

«Сергей умер. Он был одним из первых чемпионов РФ по кикбоксингу, тренером и просто хорошим человеком», — подтвердил глава Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.

В свою очередь, сыновья Карпенко заявили 78.ru, что смерть их отца — «100% дело чьих-то рук». По словам Юрия и Николая, в последнее время Сергей был несколько «потерянным», а в день кончины приехал на работу на машине, оставил смартфон и документы внутри, попросил коллегу сообщить его жене, если вскоре не вернется, и ушел с пакетом в руках.

«Он шел с кем-то поговорить, разобраться. И мы с братом обязательно их найдем», — заявил Николай.

Сергей Карпенко — мастер спорта по кикбоксингу, чемпион СНГ 1991 года, чемпион России 1992-го, финалист чемпионата Европы 1993-го. С 2000-х работал тренером.