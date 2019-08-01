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Первый в истории Кубок командующего Черноморским флотом пройдет в Крыму! 

Партнерский материал 16 часов назад
Фото: Партнерский материал
1-2 августа в Крыму на стадионе «Севастополь» пройдёт главное спортивное мероприятие этого лета — Кубок командующего Черноморским флотом по регби-7, в котором примут участие команды всех флотов Российской Федерации и сборная рязанских военно-воздушных десантников.
1 августа программа стартует в 9:40 с церемонии торжественного открытия, где слово возьмут организаторы турнира, среди которых руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин, глава Федерации регби Севастополя Илья Журавлёв и помощник командующего флотом по физической подготовке Олег Хоменко. Далее, в 10:00 будет дан стартовый свисток матча-открытия Кубка командующего Черноморским флотом. Игры будут проходить вплоть до 14:00, когда окончательно сформируется турнирная таблица группового этапа.
Партнерский материал
Программа второго дня подводит турнир к кульминации, для зрителей будут организованы концертная программа и работа зоны активностей. Также все желающие смогут посмотреть на выставку вооружения и техники Черноморского флота Российской Федерации.
Для детей проведут турнир по бесконтактному регби, где родители своими глазами смогут убедиться в увлекательности этого вида спорта и доступности регби для всех возрастов. Финальная часть турнира начнётся с 17.00 красочной шоу-программой от администрации Севастополя, а сразу после игры среди зрителей, пришедших по билетам, будет проведен розыгрыш призов от спонсоров турнира, главным из которых станет автомобиль УАЗ. Ключи от него вручат лично представители официального дилера «Техно Сервис». После финального свистка команды выйдут на поле для церемонии награждения, которую проведут лично глава ФАС России Игорь Артемьев, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.
Ждём зрителей и журналистов на финальной части турнира 2 августа с 17:00 на стадионе «Севастополь» по адресу улица Брестская, 21. Кубок командующего Черноморским флотом — не пропустите главное спортивное событие этого лета!
Комментарии
Летние виды спорта , Михаил Развожаев , Илья Журавлев , Игорь Артемьев , Игорь Осипов , ФАС
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