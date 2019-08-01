Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кикбоксер избил свою девушку за отказ варить суп 

Рамблер + ещё 6 4 часа назад
Кикбоксер из Санкт-Петербурга Виталий Крутолевич избил свою девушку за отказ варить суп, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Девушка рассказала, что спортсмен жил за ее счет, а однажды утром разбудил ее с требованием сварить суп.
После того как Крутолевич услышал отказ, он ударил девушку в лицо и сломал ей лицевую кость в трех местах.
Инцидент произошел год назад, все это время, по словам собеседницы, она проходила лечение и пыталась довести дело до суда.
Сейчас экспертиза подтвердила нанесение тяжкого вреда здоровью, пострадавшая намерена подать на экс-возлюбленного в суд.
Летние виды спорта , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вратарь «Арсенала» назвал причину поражения от «Нефтчи»
Как в мире спорта чтят память боксёра Дадашева2
«Милан» хочет купить Корреа
Российский боец UFC раскритиковал Макгрегора
АЗ Тиль высказался о переходе в «Спартак»
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение