Кикбоксер избил свою девушку за отказ варить суп

Кикбоксер из Санкт-Петербурга Виталий Крутолевич избил свою девушку за отказ варить суп, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Девушка рассказала, что спортсмен жил за ее счет, а однажды утром разбудил ее с требованием сварить суп.

После того как Крутолевич услышал отказ, он ударил девушку в лицо и сломал ей лицевую кость в трех местах.

Инцидент произошел год назад, все это время, по словам собеседницы, она проходила лечение и пыталась довести дело до суда.

Сейчас экспертиза подтвердила нанесение тяжкого вреда здоровью, пострадавшая намерена подать на экс-возлюбленного в суд.