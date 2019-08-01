Какое наследство оставит в Екатеринбурге Универсиада-2023

Компания «Синара-Девелопмент», входящая в группу Синара, претендует на роль генерального подрядчика строительства объектов Универсиады, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году. В районе «Новокольцовский» появится Дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, медицинский сектор, ряд спортплощадок и зон для отдыха, а также Деревня Универсиады с общежитиями для спортсменов. Ранее компания на этой территории возвела МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и конгресс-центр. О сроках реализации проекта и его уникальности «Ленте.ру» рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев

В чем главная градостроительная идея проекта планировки территории для Универсиады-2023 в Новокольцовском районе Екатеринбурга? Какие факторы вы в первую очередь учитывали при планировке территории?

Тимур Уфимцев: Территория района Новокольцовский — это более 600 гектаров земли. И основное концептуальное отличие этого участка от прочих, которые рассматривались для строительства одного из ключевых кластеров Универсиады, заключается в полной определенности по земельным вопросам. Почти вся территория находится либо в собственности, либо в долгосрочной аренде у группы Синара. Поэтому и нет вопросов с переселением жителей или предоставлением новых земельных участков их владельцам в черте города.

Второй немаловажный момент — наличие в Новокольцовском уже существующих построенных МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» площадью 92 тысячи квадратных метров и многофункционального конгресс-центра площадью 42 тысячи квадратных метров. Абсолютно правильно вовлечь эти объекты в проведение Универсиады, тем более что они сами по себе универсальны, и на этих площадках могут проходить спортивные, концертные мероприятия и ивент-программы.

Еще один отличительный момент — абсолютная определенность с энергоресурсами. Когда мы вводили в эксплуатацию МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и конгресс-центр, то с запасом обеспечили площадку электричеством, газом и водой. Еще один плюс проекта — выгодное логистическое расположение. Новокольцовский район находится между аэропортом и основной застройкой Екатеринбурга — на развязке автомагистралей, ведущих в Челябинск, Курган, Тюмень. Это дает возможность при проведении масштабных мероприятий не перегружать городскую инфраструктуру и удобно добираться гостям и жителям Екатеринбурга.

Насколько жесткие условия предъявляются организаторами предстоящих соревнований к планировке Деревни Универсиады? В чем будет ее отличие от проектов прошлых универсиад?

Перед нами стоит задача не просто строительства объектов Универсиады, это было бы слишком расточительно ради трех недель масштабного праздника. Важно еще на этапе проектирования учесть возможности дальнейшей эксплуатации зданий после проведения спортивного мероприятия. Наследие Универсиады — общежития для студентов площадью 200 тысяч квадратных метров, зона гостеприимства, медицинский центр — впоследствии станут частью университетского кампуса и будут рационально использоваться в учебном процессе Уральского федерального университета (УрФУ — прим. «Ленты.ру»). Сейчас мы изучаем мировые аналоги таких зданий в части организации учебного процесса и проживания студентов в Великобритании, Швейцарии и Испании.

Какой из всех объектов Универсиады можно назвать уникальным и новаторским и почему?

В Новокольцовском районе должен появиться Дворец водных видов спорта и примыкающий к нему крытый гребной канал. У нас в стране нет крытых гребных каналов, где могут проходить круглогодичные тренировки каякеров. Это бассейн с искусственными препятствиями и противотоками воды, на которых они тренируются и проводят соревнования. Общая площадь объекта превысит 30 тысяч квадратных метров.

МВЦ «Екатеринбург–ЭКСПО» уже построен и будет использован. Ждет ли его реконструкция?

Выставочный центр уже перерос площади, на которых он размещается. С каждым годом здесь проводится все больше масштабных мероприятий, востребованность комплекса увеличивается в геометрической прогрессии. И на сегодняшний день есть запрос на строительство еще одного павильона на 20 тысяч квадратных метров в рамках «Екатеринбург-ЭКСПО». Новое здание точно также будет вовлечено в процесс проведения Универсиады. Дело в том, что все четыре существующих павильона площадью 92 тысячи квадратных метров Министерство спорта планирует забрать для проведения спортивных мероприятий. Новый павильон можно было бы использовать под административно-бытовые потребности Универсиады, а в дальнейшем он абсолютно гармонично впишется в имеющуюся архитектуру и логистику выставочного центра. Пока юридически значимых решений о строительстве не принято, но все заинтересованные стороны говорят о такой необходимости.

Одна из главных проблем объектов, построенных специально для крупных международных мероприятий, их дальнейшее использование и органичное включение в городскую инфраструктуру. Как вы планируете решать эти проблемы для Екатеринбурга? Что достанется УрФУ, а что — городу?

Мы не говорим о лишних площадях, которые лягут грузом на городской или областной бюджеты. «Екатеринбург-ЭКСПО» уже сегодня является востребованным выставочным центром. Кроме того, универсальные площади комплекса могут использоваться для проведения состязаний как по фехтованию и силовым единоборствам, так и для волейбольных или баскетбольных матчей. Высота потолков вполне позволяет это делать. Именно поэтому площадка предложена для организации соревнований Универсиады по восьми видам спорта. В дальнейшем павильоны МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» вновь будут использоваться в качестве выставочной площадки. Если будет принято решение достраивать еще один павильон выставочного комплекса, в рамках существующего инвестиционного договора, заключенного компанией «Синара-Девелопмент» и Уральским выставочным центром (УВЦ — прим. «Ленты.ру»), то после завершения строительства здание поступит на баланс УВЦ. Дворец водных видов спорта будет строиться по заказу Министерства спорта и перейдет под его управление. Общежития для спортсменов площадью 200 тысяч квадратных метров поступят в распоряжение Уральского федерального университета и будут использоваться как студенческий жилой кампус. Возводимые учебные корпуса — это около 50-60 тысяч квадратных метров, — в рамках наследия будут переданы УрФУ.

Какие у вас взаимоотношения с Международной федерацией университетского спорта? И планируются ли проверки хода проектирования и строительства со стороны международных организаторов Универсиады?

У «Синара-Девелопмент» есть опыт взаимодействия с контролирующими международными организациями, например, при реконструкции Центрального стадиона «Екатеринбург Арены» к чемпионату мира по футболу. Тогда нас инспектировали оргкомитет Чемпионата и FIFA. Поэтому процессы взаимодействия в компании отстроены, и мы их понимаем. Что касается объектов Универсиады, техническое задание мы будем согласовывать с ФИСУ (Международная федерация университетского спорта — прим. «Ленты.ру»). Естественно будут инспекционные визиты, контролирующие ход строительства объектов.

Когда будет сформирована дирекция по строительству объектов и окончательно утверждена вся проектная документация?

Дирекция по строительству и проектный офис уже сформированы и работают. Началась работа по проектированию. Мы ставим для себя задачу начать получать положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам в первом квартале 2020 года. Вся экспертная документация будет сразу передаваться на площадку для производства работ.

Когда вы выйдете на стройплощадку?

Работы уже ведутся. Сейчас выполняются инженерные изыскания территории. Бульдозеры и экскаваторы проводят отсыпку площадки.