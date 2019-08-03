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Россиянину не дадут золото Олимпиады после отстранения чемпиона. И это правильно 

Чемпионат.com + ещё 2 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Билял Махов не получит золотую медаль Лондона-2012: российский борец останется с серебром. Никакого заговора нет — сейчас всё объясним.
Борец-вольник Билял Махов, почти два года не выступавший из-за травмы позвоночника, примет участие в турнире в Варшаве. Прекрасным подарком к возобновлению карьеры для него могла бы стать золотая олимпийская медаль Лондона-2012. Её отняли у ставшего тогда чемпионом Артура Таймазова, выступавшего за Узбекистан. Но россиянин, семь лет назад в столице Великобритании ставший третьим, награду высшей пробы не получит.

Допинг-цепочка

Почему вообще зашла речь о том, что Махов, который стал бронзовым призёром, мог бы претендовать на золото?
Потому что в супертяжёлом весе у борцов-вольников в Лондоне после перепроверки допинг-проб началась настоящая чехарда. Следите и не запутайтесь. 17 января 2019 года МОК объявил о наказании грузинского борца Давита Модзманашвили, в допинг-пробе которого был найден анаболический стероид туринабол. Какое-то объяснение можно дать даже положительной пробе на ЭПО, но не на анаболики. Модзманашвили в Лондоне пробился в финал, но уступил Артуру Таймазову. В полуфинале грузин победил россиянина Биляла Махова, который в итоге завоевал бронзу. Модзманашвили был лишён серебряной награды, доставшейся Махову. А бронзу россиянина получил казах Давлет Шабанай.26 июля МОК объявил о том, что допинг-проба Таймазова также дала положительный результат на тот же самый туринабол. Звания олимпийского чемпиона — 2012 тогдашний представитель Узбекистана, а ныне депутат Государственной Думы законодательного собрания РФ лишился. Но награда перешла не к Махову, а к иранцу Комейлу Гасеми, который проиграл Таймазову ещё в четвертьфинале, а до бронзы добрался через утешительные схватки. Бронза Гасеми теперь у американца Тервела Длагнева. Всё по правилам Объединённого мира борьбы. А если простыми словами, то золото и серебро достались тем спортсменам, которые проиграли участникам финала, сами добрались до медалей и не были замешаны в допинг-скандалах. Так что никакого заговора против России и против Биляла Махова нет.

Травмированный позвоночник, врач Плющенко и место на чемпионате мира

Махов, ставший серебряным призёром Лондона в январе 2019 года, им и останется. Если, конечно, не случится очередной допинг-скандал. В истории спорта были случаи, когда чемпионами становились спортсмены, занявшие пятые места, поскольку спустя годы все, кто финишировал раньше, оказывались дисквалифицированными. Правда, это было в лёгкой атлетике, но не в спортивной борьбе. Сам Билял после простоя с ноября 2017 года возобновил карьеру. Выйти на ковёр раньше он не мог просто физически. Махов перенёс несколько сложных операций на позвоночнике, одну из которых в Израиле делал Илья Пекарский. Тот самый, что оперировал Евгения Плющенко, в том числе и после Олимпиады в Сочи. Год назад Махов признавался, что восстановление после таких тяжёлых травм проходит очень сложно. И прежде всего морально, а не физически.
Но теперь наш супертяж, который даже совмещал вольную борьбу с греко-римской, возвращается. Правда, претендовать на попадание в состав сборной России на чемпионат мира в Казахстан точно не сможет. Как сказал в интервью пресс-службе ОКР главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, серебряный призёр Олимпиады не рассматривается в качестве кандидата.
В супертяжёлом весе лидер российской команды — Анзор Хизриев, чемпион II Европейских игр в Минске. Он является главным кандидатом на поездку в Нур-Султан. Окончательно вопрос о выступлении Хизриева на чемпионате мира может закрыть… Махов. Дело в том, что Билял заявился в Варшаву самостоятельно, а от сборной России на турнире в Польше выступит чемпион страны Алан Хугаев. Если по итогам турнира Махов окажется выше Хугаева, то никакой отборочной схватки между Аланом и Анзором не будет. Что касается Махова, то в случае удачного возвращения он наверняка попробует вмешаться в борьбу за место в олимпийской сборной в Токио.
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Летние виды спорта , Статьи , Артур Таймазов , Билял Махов , Дзамболат Тедеев , Анзор Хизриев , Алан Хугаев , Евгений Плющенко , Госдума
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