Появились подробности гибели кикбоксерш в Крыму

В Севастополе погибли российские спортсменки Фатима Жагупова и Элина Гисмеева — чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

Девушки погибли в Севастополе, где шла подготовка к чемпионату мира. Последний день перед вылетом в Москву Жагупова и Гисмеева решили провести в яхт-клубе «Юг».

Подруга девушек Анна Поскребышева рассказала «360», что Гисмеева нырнула с пирса и начала тонуть. Жагупова, не раздумывая, бросилась ей на помощь.

«Элина нырнула, Фатима пыталась ее вытащить, у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Ребята побежали ее спасать, кидали им веревки, но [девушки] не успели зацепиться. Их накрыло волной», — рассказала Посребышева.

Как сообщает телеканал «Звезда», в день трагедии в Севастополе был зафиксирован 6-балльный шторм, высота волн достигала четырех метров.

Через полчаса после исчезновения спортсменок началась поисково-спасательная операция, однако тела Жагуповой и Гисмеевой достали из воды лишь на следующий день, когда кончился шторм.