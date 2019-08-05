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Появились подробности гибели кикбоксерш в Крыму 

Рамблер + ещё 27 10 часов назад
Фото: vk.com/instagram.com
В Севастополе погибли российские спортсменки Фатима Жагупова и Элина Гисмеева — чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
Девушки погибли в Севастополе, где шла подготовка к чемпионату мира. Последний день перед вылетом в Москву Жагупова и Гисмеева решили провести в яхт-клубе «Юг».
Российская спортсменка погибла в Крыму
Подруга девушек Анна Поскребышева рассказала «360», что Гисмеева нырнула с пирса и начала тонуть. Жагупова, не раздумывая, бросилась ей на помощь.
«Элина нырнула, Фатима пыталась ее вытащить, у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Ребята побежали ее спасать, кидали им веревки, но [девушки] не успели зацепиться. Их накрыло волной», — рассказала Посребышева.
Как сообщает телеканал «Звезда», в день трагедии в Севастополе был зафиксирован 6-балльный шторм, высота волн достигала четырех метров.
Через полчаса после исчезновения спортсменок началась поисково-спасательная операция, однако тела Жагуповой и Гисмеевой достали из воды лишь на следующий день, когда кончился шторм.
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