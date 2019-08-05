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Бельгийский велогонщик скончался после аварии на «Туре Польши» 

Мир24 + ещё 18 2 часа назад
Фото: Zuma\TASS
Скончался бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт. Ранее 22-летний спортсмен получил серьезные травмы в аварии на третьем этапе многодневки «Тур Польши».
Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 километров. Его экстренно доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.
«Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорга», — сообщается на странице команды спортсмена Lotto Soudal в Twitter.
Напомним, ранее французский велогонщик BMX Валентен Ануй совершил головокружительный прыжок над пелотоном «Тур де Франс» во время десятого этапа соревнований.
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