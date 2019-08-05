Бельгийский велогонщик скончался после аварии на «Туре Польши»

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg… ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 5 августа 2019 г. Скончался бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт. Ранее 22-летний спортсмен получил серьезные травмы в аварии на третьем этапе многодневки «Тур Польши».

Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 километров. Его экстренно доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.

«Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорга», — сообщается на странице команды спортсмена Lotto Soudal в Twitter.

Напомним, ранее французский велогонщик BMX Валентен Ануй совершил головокружительный прыжок над пелотоном «Тур де Франс» во время десятого этапа соревнований.