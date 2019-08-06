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Появились подробности гибели велогонщика во время соревнований 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Очевидец аварии с участием бельгийского велогонщика Бьорга Ламбрехта на третьем этапе многодневки «Тур Польши» рассказал о случившемся. Его слова приводит dziennikzachodni.pl Местный житель по имени Дариуш заявил, что видел момент аварии из окна своего дома.
«Я выбежал из дома. У парня были сломаны руки. Шея была залита кровью. Он сильно кричал, а потом сник. Он очень сильно пострадал…» — сообщил он.
По словам очевидца, прибывшие на место происшествия медики не проявили профессионализм.
«Спасатели вели себя так, будто они впервые столкнулись с такой ситуацией. Они даже не зафиксировали ему шею», — добавил мужчина.
О смерти Ламбрехта стало известно 5 августа. 22-летний велогонщик врезался в бетонную дренажную трубу, проехав около 50 километров дистанции. Он скончался в больнице.
Ламбрехт выступал за команду Lotto Soudal с 2018 года. В ее составе он занял второе место на чемпионате мира по шоссейным велогонкам для спортсменов не старше 23 лет (U-23).
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