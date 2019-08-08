Олимпийская чемпионка Марина Анисимова в своем Instagram призналась в любви мужу — Никите Джигурде, подчеркнув, что они вместе «несмотря на фейки недоброжелателей»
Марина Анинсина опубликовала в своем аккаунте совместную запись с Никитой Джигурдой, поблагодарив всех, кто не поверил слухам о ее расставании с мужем.
«Никитос единственный мужчина, которого я любила и люблю так, как никого не любила. Несмотря на фейки недоброжелателей и тех, кто, увы, не знает настоящего Джигурду», — подписала видео спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены).
В свою очередь Никита Джигурда назвал обращение Анинсиной «официальным заявлением олимпийской чемпионки».
По данным Teleprogramma.pro, отношения Анисиной и Джигурды были на грани краха несколько лет назад. Фигуристка подала на развод, указав в качестве причины непримиримые противоречия с мужем. Но затем спортсменка забрала назад заявление о разводе, пояснив, что ее супруга оклеветали, а она поверила чужой лжи.