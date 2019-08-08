Анисина опровергла слухи о расставании с Джигурдой

Марина Анинсина опубликовала в своем аккаунте совместную запись с Никитой Джигурдой, поблагодарив всех, кто не поверил слухам о ее расставании с мужем.

«Никитос единственный мужчина, которого я любила и люблю так, как никого не любила. Несмотря на фейки недоброжелателей и тех, кто, увы, не знает настоящего Джигурду», — подписала видео спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены).

В свою очередь Никита Джигурда назвал обращение Анинсиной «официальным заявлением олимпийской чемпионки».