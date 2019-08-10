Российский велогонщик Сиваков стал победителем «Тура Польши»

Велогонщик Павел Сиваков выиграл общий зачёт многодневной гонки «Тур Польши», входящей в календарь Мирового тура. Это первый подобный успех для российских спортсменов за последние четыре года. Одержавший свою самую большую победу в карьере Сиваков всего на две секунды обошёл австралийца Джея Хиндли, занявшего второе место. Теперь 22-летний гонщик планирует выступить на сентябрьском чемпионате мира.

В российском шоссейном велоспорте произошло поистине знаковое событие. Павел Сиваков выиграл «Тур Польши», одержав первую свою победу в гонке Мирового тура. За последние десять лет это лишь второй случай, когда российский велогонщик стал триумфатором соревнований такого уровня. В предыдущий раз Ильнур Закарин выиграл «Тур Романдии» в 2015 году.

Мировой тур в шоссейном велоспорте — это самая престижная серия гонок, объединяющая супермногодневнки наподобие «Тур де Франс», легендарные однодневные заезды и различные недельные туры. «Тур Польши» традиционно проходит вскоре после «Большой петли» и собирает тех гонщиков, которые были вынуждены её пропустить. В их числе был и 22-летний Сиваков, выступающий в составе Team Ineos — бывшего гиганта велоспорта Team Sky.

В этом сезоне молодому российскому гонщику стали больше доверять, и он сразу же начал оправдывать возложенные на него ожидания. В апреле Сиваков выиграл гонку Европейского тура «Тур Альп», заодно став победителем молодёжной классификации, а в мае успешно выступил на дебютной «Джиро-д’Италия». Россиянин занял девятое место в общем зачёте, обойдя того же Закарина, и стал вторым среди молодых гонщиков.

После короткой «Рут д'Окситании» и пропущенной «Тур де Франс» Сивакову дали возможность проявить себя на «Туре Польши». Само собой, большинство мастеров многодневок его пропускали. Очевидным фаворитом должен был стать действующий победитель гонки и местный кумир Михал Квятковский , однако один из лидеров Team Ineos принял решение не участвовать. Таким образом, всех гонщиков, в том числе у молодого россиянина, появились примерно равные шансы на успех.

Нынешний профиль «Тура Польши» несильно отличался от прошлогоднего — те же равнинные первые этапы и горные заключительные, на которых и должен был определиться обладатель жёлтой майки. Важным аспектом гонки по Карпатам было отсутствие «разделки», способной как-то внести сумятицу в общую классификацию.

К сожалению, первая половина «Тура» прошла не так спокойно, как предполагалось. На третий день бельгийский гонщик Бьорг Ламбрехт разбился насмерть, врезавшись в бетонную трубу возле дороги. Программу соревнований пришлось менять — первый горный этап был сокращён и исключён из классификации, превратившись в заезд памяти молодого спортсмена.

Пятый этап хотя и был среднегорным, но тоже превратился в состязания спринтеров, которые на общий зачёт никак не повлияли. Сиваков всё это время доезжал до финиша вместе с пелотоном и к двум последним гонкам отставал от немца Паскаля Аккермана всего на 24 секунды. По сути путь к победе оставался открытым для любого гонщика, способного вытерпеть два дня гонок по Карпатам.

За 40 км до финиша шестого этапа круг претендентов сузился до 20 гонщиков, и Сиваков оставался в их числе. Спустя некоторое время в атаку пошёл его напарник по команде Бен Свифт. Пока британский гонщик ехал в одиночестве, за ним сформировался квартет преследователей, в который вошли Сиваков, датчанин Йонас Вингегор, австралиец Джей Хиндли и британец Джеймс Нокс. За несколько километров до финиша гонщики настигли Свифта, и лидерская группа (за вычетом Нокса) принялась оспаривать жёлтую лидерскую майку.

Втроём гонщики преодолели заключительный подъём и разыграли победу на финишной прямой. Вингегор занял первое место, Сиваков стал вторым, Хиндли — третьим. На таких же позициях они оказались и в генеральной классификации.

На заключительном этапе Сиваков уверенно проходил с пелотоном один подъём за другим, сохраняя шанс на итоговую победу. А когда за 33 км до финиша силы покинули Вингегора, виртуальная жёлтая майка перешла к россиянину. Сивакову было достаточно закончить гонку в общей группе, так как попытки «сбежать» из неё предпринимали только гонщики, желавшие напоследок покрасоваться перед зрителями и выиграть последний этап.

Неоценимую помощь россиянину оказал напарник Тео Гэйган Харт, у которого также были шансы на итоговый успех, но он предпочёл выполнить черновую работу. Сиваков финишировал одновременно с Хиндли и выиграл у него две секунды в общем зачёте, став победителем 76-го «Тура Польши». До него из россиян эту многодневку выигрывали только Вячеслав Джаванян и Сергей Иванов , но это было в те времена, когда она ещё не входила в главный календарь сезона.

После гонки Сиваков поблагодарил напарников по команде и сообщил, что главной целью на остаток сезона для него станет чемпионат мира в Йоркшире, который состоится во второй половине сентября.