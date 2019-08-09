Россия победила Украину в Киеве. И это лучший ответ на бойкоты

Российские прыгуны в воду собирают медали на чемпионате Европы в Киеве. И даже забрали золото у украинских детей.

Крупные международные соревнования на территории России всё чаще проходят без участия спортсменов с Украины. Предписание министерства спорта вынуждает украинских атлетов отказываться от борьбы за награды. К счастью, никаких ответных мер в этом вопросе не принято. Российские спортсмены не только регулярно участвуют в турнирах на Украине, но и частенько заставляют организаторов включать гимн России и поднимать над пьедесталом российский флаг. Так произошло и на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве, где сборная России даже не в оптимальном составе выигрывает медали в большинстве дисциплин и борется за победу в общем зачёте.

Российским прыгунам в воду не в новинку побеждать в Киеве.

Без олимпийского чемпиона и бывшего украинца

Чемпионат Европы по прыжкам в воду уже во второй раз кряду проходит в столице Украины. В 2017 году сборная России победила в общекомандном медальном зачёте с тремя золотыми, шестью серебряными и двумя бронзовыми наградами. Ещё до соревнований стало ясно, что повторить тот результат нашей команде будет непросто. Пропускает турнир олимпийский чемпион Илья Захаров , завоевавший два года назад два золота. Завершила карьеру опытная Надежда Бажина , победившая вместе с Кристиной Ильиных в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Снова не приехал в Киев и бывший украинец Александр Бондарь , который только что принёс России две медали на чемпионате мира в Кванджу.

Подвиги без хэппи-энда

Но даже не в оптимальном составе Россия остаётся одним из лидеров европейских прыжков в воду, что наши спортсмены с успехом доказывают в Киеве. Уже в первом виде программы россияне едва не совершили подвиг. В смешанных командных соревнованиях грубую ошибку допустил Илья Молчанов . Казалось, надежд на победу не осталось, но усилиями Виктора Минибаева Екатерины Беляевой сборная России за два прыжка отыграла у лидирующих немцев более 20 баллов. К сожалению, этого хватило только для серебра. Юлия Тимошинина в индивидуальных прыжках с вышки уступила крошечные 0,05 балла в борьбе за серебро, а в синхроне стала третьей вместе с Беляевой. Отличный шанс на победу был у Кристины Ильиных в прыжках с 3-метрового трамплина. Россиянка сорвала первый же прыжок, но соперницы тоже ошибались, а потому всё решалось в самой концовке. Кристина лучше всех исполнила последнюю попытку и обошла титулованную немку Тину Пунцель . Но для того, чтобы опередить голландку Инге Янсен ей не хватило всего 1,25 балла.

Победа над украинскими «детьми»

Два раза судьбу золота не в пользу России решили считанные баллы. Исправить ситуацию и наконец-то «включить» российский гимн в Киеве удалось Александру Белёвцеву Никите Шлейхеру . Молодой российский дуэт после четвёртого прыжка с огромным запасом опережал украинцев и британцев, но осечка на пятом прыжке обострила борьбу за победу. На последнюю попытку Саша и Никита собрались и смогли удержать лидерство. Интересно, что серебро в составе украинского дуэта завоевал 13-летний Алексей Середа , которого специалисты называют одним из самых перспективных прыгунов мира. На фоне украинских детей наши Белёвцев и Шлейхер выглядели взрослыми мужиками, а ведь им обоим по 21 году. Середа стал настоящим открытием чемпионата мира в Кванджу, заняв четвёртое место вместе с Олегом Сербиным. А незадолго до этого украинский вундеркинд выиграл юниорский чемпионат Европы в Казани. По словам его тренера, у всей украинской делегации на церемонии награждения наворачивались слёзы.

Победы ещё будут

Чемпионат Европы в Киеве продлится до 11 августа. За оставшиеся дни будут разыграны пять комплектов наград. Впереди и все виды с участием главной звезды этого состава сборной России Евгения Кузнецова, так что золото на вышке наверняка не останется для нашей команды единственным. Сборная России готова выступать где угодно. И побеждать.