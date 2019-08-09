Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская пловчиха завоевала серебро на Кубке Мира 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный мастер спорта России пловчиха Виталина Симонова завоевала серебряную медаль на Кубке мира.
Спортсменка стала второй на дистанции 100 м брассом, проплыв ее за 1.08,03 минуты. Вместе с ней на пьедестал поднялись представительница Ямайки Алия Аткинсон (1.07,06) и китаянка Юй Цзинъяо (1.08,07).
Стоит отметить, что это уже вторая награда россиянки на нынешних соревнованиях. В предыдущий раз она стала обладательницей золотых медалей на дистанции 200 м брассом.
Важно, что брасс является одним из фирменных стилей Симоновой. В этом стиле она становилась бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в датском Хернинге в 2013 году.
Ранее сообщалось, что заслуженный мастер спорта России, многократный призер чемпионатов мира и Европы пловец Владимир Морозов второй раз за два дня стал обладателем золотой медали на Кубке мира.
Газета.Ru: последние новости
Умер Артемий Артамонов В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Бельгийский велосипедист погиб на гонке в Польше
Летние виды спорта , Алия Аткинсон , Виталина Симонова , Владимир Морозов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Траоре пропустил матч Лиги Европы из-за паспорта
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Манджукич может вернуться в «Баварию»
«Ливерпуль» теряет Алиссона
Чемпиона ОИ дисквалифицировали за домогательства
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение