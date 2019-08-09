Российская пловчиха завоевала серебро на Кубке Мира

Заслуженный мастер спорта России пловчиха Виталина Симонова завоевала серебряную медаль на Кубке мира.

Спортсменка стала второй на дистанции 100 м брассом, проплыв ее за 1.08,03 минуты. Вместе с ней на пьедестал поднялись представительница Ямайки Алия Аткинсон (1.07,06) и китаянка Юй Цзинъяо (1.08,07).

Стоит отметить, что это уже вторая награда россиянки на нынешних соревнованиях. В предыдущий раз она стала обладательницей золотых медалей на дистанции 200 м брассом.

Важно, что брасс является одним из фирменных стилей Симоновой. В этом стиле она становилась бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в датском Хернинге в 2013 году.