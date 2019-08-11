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Минимальное удовольствие. Российские пятиборцы завоевали на ЧЕ две олимпийские путевки 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: EPA
Сборная России по современному пятиборью на завершившемся в воскресенье в британском Бате чемпионате Европы не сумела оправдать надежды, оставшись без медалей в личном и командном первенствах. Однако с задачей-минимум, которая заключалась в завоевании двух путевок на Олимпиаду-2020 в Токио, российские пятиборцы справились.
Чемпионат Европы по современному пятиборью прошел с подавляющим преимуществом хозяев соревнований, сумевших завоевать пять золотых и серебряную награду. Второе место в медальном зачете заняла команда Литвы (1-0-1), третьими стали россияне (1-0-0). Анастасии Петровой и Екатерине Хураськиной не было равных в женской эстафете, которая не входит в олимпийскую программу.
ЧЕ-2019 являлся квалификационным к Играм-2020, на нем разыгрывалось по восемь путевок в мужском и женском личных турнирах. Россиянам Александру Лифанову и победительнице юниорского чемпионата мира — 2019 Аделине Ибатуллиной не удалось вмешаться в спор за награды, однако право выступить на Олимпийских играх они заслужили.

Кони и болячки

Лидерам сборной России — олимпийскому чемпиону Александру Лесуну, чемпионке мира 2017 года Гульназ Губайдуллиной и Ульяне Баташовой, вышедшей в финал ЧЕ с первого места в квалификации, задачу выхода на Олимпиаду-2020 теперь придется решать на сентябрьском чемпионате мира в Будапеште.
Лесун почувствовал себя неважно в день мужского финала. Он, испытывая недомогание, бился за высокие баллы в плавании и фехтовании, однако на одном желании далеко не уедешь. Перед конкуром олимпийский чемпион принял решение прекратить борьбу и отложить решение задачи попадания на Олимпиаду-2020.
Губайдуллина и Баташова не имели проблем со здоровьем и были полны желания принести сборной медали чемпионата Европы, а также олимпийскую лицензию. Однако после конкура они лишились шансов на удачное выступление.
"К сожалению, сегодня досрочно выбыли из борьбы за медали наши лидеры — Баташова и Губайдуллина, — сказал ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев. — Им попались сложные кони, поэтому на "комбайн" [бег со стрельбой] эти спортсменки выходили, не имея шансов побороться за призовые места и олимпийские путевки".

Не нужно резких выводов

"Мы хотели здесь завоевать как личные, так и командные медали, но по ряду причин нам этого сделать не удалось, — продолжил Моисеев. — Однако никаких резких выводов делать не нужно, потому что через три недели стартует чемпионат мира. Мы надеемся за оставшееся время скорректировать команду больше в психологическом плане, нежели в физическом. Потому что функционально команда готова, нужно просто успокоиться".
В финал мужского личного турнира сумели пробиться только два россиянина: Лифанов, финишировавший девятым, и Лесун, занявший итоговое 36-е место. Сергей Баранов и Кирилл Беляков не квалифицировались в финал. В женский финал вышли все четыре россиянки. Ибатуллина показала 11-й результат, Анна Буряк стала 17-й, Ульяна Баташова — 28-й, Гульназ Губайдуллина — 33-й.
"Да, на этом чемпионате Европы нам не удалось завоевать медали в мужском и женском личном первенствах. Но это абсолютно не означает, что на мировое первенство в Будапешт мы поедем в роли статистов. Ничего глобально не изменилось, мы продолжаем готовиться к чемпионату мира", — подчеркнул главный тренер.
"Надо еще помнить, что главным стартом четырехлетия являются Олимпийские игры. Поэтому то, что происходит сейчас с нашими спортсменами, может, даже и к лучшему. Мы видим сейчас, какие у нас есть проблемы. До Олимпиады-2020 остался почти год, у нас есть время на исправление ошибок", — считает Моисеев.
На чемпионате мира, который пройдет в Будапеште 2-9 сентября, будут разыграны по три олимпийские путевки в мужском и женском личном турнирах.
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Комментарии
Летние виды спорта , Ульяна Баташова , Кирилл Беляков , Александр Лесун , Анна Буряк , Анастасия Петрова , Андрей Моисеев , Александр Лифанов , Сергей Баранов , ИТАР-ТАСС
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