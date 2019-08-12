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Итальянского велогонщика сбила машина 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Итальянский велогонщик Доменико Поццовиво попал под машину во время тренировки в Козенце на юге Италии. Об этом сообщает местное издание quicosenza.it.
Поццовиво ехал на велосипеде по шоссе, когда на него наехал автомобиль. Отмечается, что скорая помощь прибыла на место происшествия в течение нескольких минут и оказала итальянцу первую помощь. После этого он был госпитализирован, велогонщик получил переломы руки и ноги. Спортсмен все это время оставался в сознании.
Поццовиво — участник многодневки «Джиро д'Италия», в 2012-м он выигрывал один из этапов гонки. В том же году спортсмен стал первым в многодневке «Тур Альп».
В июле в результате ДТП погибла 14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько. Во время тренировки в Оренбургской области на нее наехал автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте.
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Летние виды спорта , Доменико Поццовиво
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