Новая беда: российских тяжелоатлетов отстранили за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 13 августа сообщила об открытии дел в отношении пяти российских тяжелоатлетов. Расследование было начато благодаря партнерству IWF с Независимой организацией допинг-тестирования (ITA) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Такую санкцию на россиян наложили на основании привычных уже российскому уху данных московской антидопинговой лаборатории.

Данная временная дисквалификация особенно опасна для российской тяжелой атлетики, поскольку ранее из-за проблем с допингом среди российских атлетов IWF приняла решение выдать России всего лишь две квоты на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. До этого же момента Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций были отстранены от участия в международных соревнованиях на год.

Руководство ФТАР незамедлительно прокомментировала отстранение своих спортсменов.

«Мы проделали огромную работу. У нас полная нетерпимость к допингу: те, кто не нарушает правила — свои, остальные — чужие. Мы сделали огромную работу по восстановлению, мы пошли в регионы, мы максимально прозрачны. Условно говоря, за этот период и дела того времени нас уже наказывали. Будет несправедливо, если вдруг на федерацию опять наложат санкции. Будем ждать решения IWF», — заявил РИА Новости председатель антидопинговой комиссии ФТАР Александр Петров

Отметим, что отстранение пятерых российских штангистов — первый случай отстранения спортсменов, основанный на данных московской лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству.

В релизе IWF говорится, что временное отстранение будет отсчитываться с 12 августа нынешнего года. По ходу отстранения специальной комиссией будут проведены расследования по каждому тяжелоатлету. Также сообщается, что если во время расследования будет установлено, что спортсмен не нарушал антидопинговые правила, то организация отдельно опубликует соответствующее заявление.

Как же вышло, что, несмотря на все извинения и выполнения требований WADA, мы вновь столкнулись с тем, что российских атлетов заподозрили в применении допинга или нарушении антидопинговых правил?

20 сентября 2018 года исполком WADA принял многими ожидаемое решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два последних условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории (которой руководил неутомимый Григорий Родченков ) до 31 декабря 2018 года и до 30 июня 2019-го передала на перепроверку всех подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

Немало, учитывая безвозвратные потери России до этого и в других видах спорта. 21 мая ФТАР отстранила от работы всех тренеров, чьи подопечные были причастны к нарушениям антидопинговых правил.

«Спортсмены получили дисквалификацию не перед чемпионатом, а в течение года. Как расцениваем? Как результат борьбы с допингом. Мы боремся с ним без двойных стандартов. Если спортсмен уличен в антидопинговых нарушениях, он должен быть дисквалифицирован и отстранен от тренировочного процесса», — заявил в ноябре 2018 года президент ФТАР Максим Агапитов.

Что ж, борьба-то, конечно, ведется, но результаты ее исключительно негативные. Многие не удивились бы, если Международный олимпийский комитет вообще не пустил бы всю сборную России на Игры в Токио. Но 26 июля Олимпийский комитет России (ОКР), в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом.

Однако, обе атлетические федерации (тяжелой и легкой атлетики) в правах так или иначе ограничены, и полные составы национальных команд выставить на Игры не смогут.