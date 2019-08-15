Юный чеченец установил мировой рекорд в отжимании от пола

В Чеченской республике появился еще один мировой рекордсмен в дисциплине "отжимания от пола": 10-летний Арби Якубов из села Герзель-юрт стал обладателем высшего достижения в своей возрастной категории. Его рекорд в 4874 отжимания будет занесен в Книгу рекордов России.