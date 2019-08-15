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Юный чеченец установил мировой рекорд в отжимании от пола 

Вести.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Чеченской республике появился еще один мировой рекордсмен в дисциплине "отжимания от пола": 10-летний Арби Якубов из села Герзель-юрт стал обладателем высшего достижения в своей возрастной категории. Его рекорд в 4874 отжимания будет занесен в Книгу рекордов России.
Рекорд юного чеченца зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, сообщает РИА Новости. Как уже сообщали Вести.Ru, месяц назад 6-летний Рахим Куриев установил два рекорда в своем возрасте: за 2 часа он отжался 4183 раза, а за один подход показал результат из 4618 повторений.
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Летние виды спорта , Прочее , Станислав Коненко , Рахим Куриев , РИА Новости
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