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Ласицкене планирует завершить сезон выступлением на Военных играх в Китае 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует завершить сезон выступлением на Всемирных военных играх, которые пройдут в октябре в китайском городе Ухань. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.
"У меня есть большое желание выступить на Всемирных военных играх в Китае и завершить этим стартом летний сезон, — заметила Ласицкене. — Могут ли участвовать в этом турнире российские легкоатлеты? Насколько я знаю, Международная федерация военного спорта сейчас занимается этим вопросом".
"ЦСКА — это мой второй дом, я имею возможность постоянно тренироваться в армейском манеже. Люди делают все, чтобы я показывала хорошие результаты. Поэтому я считаю своим долгом выступить на этих соревнованиях и принести пользу команде", — сказала спортсменка.
Ласицкене считает, что полученный во время выступления в Китае опыт может помочь ей лучше подготовиться к Олимпийским играм, которые в следующем году пройдут в Токио. "Нужно понять, как я сумею справиться с акклиматизацией, с длинным перелетом и сменой времени", — сказала собеседница ТАСС.
Седьмые летние Всемирные военные игры пройдут в Ухани с 18 по 27 октября, чемпионат мира в Катаре — с 27 сентября по 6 октября.
ТАСС: последние новости
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Летние виды спорта , Легкая атлетика , Мария Ласицкене , ЦСКА , ИТАР-ТАСС
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