Трехкратный победитель «Джиро д'Италия» Джимонди умер в возрасте 76 лет

Бывший итальянский велогонщик Феличе Джимонди скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что причиной смерти бывшего спортсмена стал сердечный приступ.

Джимонди стал вторым велогонщиком после француза Жака Анкетиля, который сумел выиграть все три многодневные гонки Гранд Тура — "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании". Всего таких гонщиков на данный момент семеро, также такого достижения добивались бельгиец Эдди Меркс, француз Бернар Ино, испанец Альберто Контадор , итальянец Винченцо Нибали и британец Крис Фрум . Джимонди один раз выигрывал "Тур де Франс" (в 1965 году), причем он сделал это в год своего дебюта в профессионалах, "Джиро д'Италия" он выигрывал трижды (1967, 1969, 1976), "Вуэльту Испании" — один раз (1968).

Также Джимонди становился победителем чемпионата мира по шоссейным велогонкам 1973 года в групповой гонке.