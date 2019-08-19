Британский велосипедист установил новый рекорд скорости

Британец Нил Кэмпбелл разогнался на велосипеде до 280 км/ч. Он побил предыдущий рекорд, установленный в 1995 году голландцем Фредом Ромпельбергом.

При этом показатель Кэмпбелла, установленный на аэродроме Элвингтон в северном Йоркшире, уступает абсолютному рекорду, который принадлежит женщине. В 2018 году американка Дениз Мюллер-Коренек разогналась до 296 км/ч, сообщает The Independent.

Велосипед британца специальной конструкции делали на заказ за €16 тысяч. Частично его изготовили с помощью 3D-печати.

Кэмпбелл разгонялся за автомобилем Porsche Cayenne, который «раздвигал» перед велосипедистом воздух. Рекорд бы зафиксирован на 200-метровом отрезке, который британец преодолел уже без помощи автомобиля.

Ранее News.ru сообщал, что участники ночного велофестиваля в Москве установили мировой рекорд Гиннесса, выстроив фигуру велосипеда из людей. Около 2620 человек помогли изобразить её. Колонна велосипедистов стартовала на Кремлёвской набережной и проехала около 11 км, финишировав на Суворовской площади. Участвовать могли владельцы любых велосипедов старше 18 лет.