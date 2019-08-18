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СМИ: в Карпатских горах погиб румынский альпинист 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Румынский альпинист Жолт Терек погиб в карпатском горном массиве Фэгэраш (уезд Сибиу в центре страны). Об этом сообщило в воскресенье Радио Румынии.
Тело сорвавшегося со скалы 45-летнего спортсмена было найдено возле горы Негою. Вертолет не смог приземлиться на месте происшествия, так что горные спасатели доставляют его вниз на носилках. Терек находился один в районе, где нет сигнала для мобильного телефона.
Румынский альпинист покорил многие из вершин мира. В 2016 году он был одним из первых альпинистов, покоривших Пик 5 в гималайском районе Макалу высотой 6421 м, который был открыт для восхождения в 2003 году. В 2013 году Терек возглавлял румынскую экспедицию, поднявшуюся на вершину Нангапарбат также в Гималаях высотой 8126 м, что остается крупнейшим достижением румынского альпинизма.
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