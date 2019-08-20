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Сотрудники МВД стали триумфаторами XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 7 часов назад
Фото: мвд.рф
Сотрудники российской полиции завоевали более 90 медалей высшего достоинства на проходивших в Китае XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных.
«В китайском городе Чэнду состоялась церемония закрытия XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных. Представители МВД успешно выступили на этих престижных международных соревнованиях, завоевав 178 медалей — 91 золотую, 51 серебряную и 36 бронзовых», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там добавили, что российские боксеры победили во всех категориях, где принимали участие, а самыми «медаленосными» видами спорта для сборной МВД России стали плавание, легкая атлетика и единоборства.
Так, майор полиции Ольга Румянцева завоевала три золотые медали в спортивном ориентировании и кроссе на 10 километров, а один из красивейших боев турнира по боксу провел майор полиции Евгений Кочуров, который в финале победил соперника из Индии.
Уникальный результат показала старший лейтенант полиции Наталья Перякова из Ульяновска, которая стала первой в забеге на 100 метров, преодолев дистанцию за 12,84 секунды и установив рекорд Игр в своей возрастной категории.
«Следующие XIX Всемирные игры полицейских и пожарных пройдут в 2021 году в Нидерландах», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Комментарии
Летние виды спорта , Ольга Румянцева , Ирина Волк , МВД
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