Сотрудники МВД стали триумфаторами XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных

Сотрудники российской полиции завоевали более 90 медалей высшего достоинства на проходивших в Китае XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных.

«В китайском городе Чэнду состоялась церемония закрытия XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных. Представители МВД успешно выступили на этих престижных международных соревнованиях, завоевав 178 медалей — 91 золотую, 51 серебряную и 36 бронзовых», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что российские боксеры победили во всех категориях, где принимали участие, а самыми «медаленосными» видами спорта для сборной МВД России стали плавание, легкая атлетика и единоборства.

Так, майор полиции Ольга Румянцева завоевала три золотые медали в спортивном ориентировании и кроссе на 10 километров, а один из красивейших боев турнира по боксу провел майор полиции Евгений Кочуров, который в финале победил соперника из Индии.

Уникальный результат показала старший лейтенант полиции Наталья Перякова из Ульяновска, которая стала первой в забеге на 100 метров, преодолев дистанцию за 12,84 секунды и установив рекорд Игр в своей возрастной категории.