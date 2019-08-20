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11-кратная чемпионка мира из Канады попалась на допинге 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Reuters
Канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант была отстранена за нарушение антидопинговых правил в преддверии чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Inside the Games.
27-летняя спортсменка провалила допинг-тест перед стартом соревнований. Эксперты пока не установили, какую именно субстанцию принимала Венсан-Лапуант. Было принято решение о ее временном отстранении.
Сама спортсменка утверждает, что нарушила антидопинговые правила несознательно. Отмечается, что она была удивлена результатами допинг-теста.
«Я шокирована и раздавлена. Считаю, что не сделала ничего преступного. Мне нечего скрывать», — заявила Венсан-Лапуант.
Первенство мира пройдет в Венгрии и стартует 21 августа. Венсан-Лапуант считалась одной из фавориток предстоящего турнира. В ее активе 11 золотых медалей.
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