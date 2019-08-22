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Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо 

Рамблер + ещё 14 3 часа назад
Фото: facebook
Российский танцор танго ударил партнершу, жену и соотечественницу кулаком в лицо на чемпионате мира, сообщает Clarin.
Чемпионат мира по аргентинскому танго проходит в Буэнос-Айресе. Россияне Кирилл Паршаков и Анна Гудыно, муж и жена, дошли до полуфинала.
По сведениям издания, выступив в нем, уже за кулисами, Паршаков ударил супругу кулаком в лицо за то, что она танцевала плохо.
Организаторам турнира было доложено об инциденте. Они приняли решение дисквалифицировать пару, а Гудыно предложили заявить на мужа в полицию. Она не стала этого делать.
«Они в страстной форме выражали претензии друг к другу. Судьи приняли решение не пускать их в финал за некорректное поведение», — объяснила РИА Новости директор танго-оркестра Solo Tango orquesta Ирина Перетятко.
Сам Кирилл Паршаков написал в фейсбуке, что поругался с женой после полуфинального танца, потому что не все получилось так, как хотелось, а судьи восприняли эти эмоции неправильно.
«Нам очень обидно, что мы не сдержались в нервной ситуации», — подчеркнул он.
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Летние виды спорта , РИА Новости
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