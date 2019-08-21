Тренировка на военной базе: как грузины готовятся к ЧМ по регби

Сборная Грузии начала подготовку к чемпионату мира — 2019 по регби. Национальная команда уже провела тренировку на военной базе для спецопераций, чем вызвала немалый резонанс в мировых спортивных СМИ.

За месяц до начала чемпионата мира по регби национальная сборная Грузии начала третий этап подготовки к важному первенству. Турнир пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября текущего года.

Как сообщает министерство обороны Грузии, местные спортсмены провели тренировку на предназначенной для спецопераций военной базе в cеле Мухровани. Программа подготовки включала в себя физические и психологические упражнения, направленные на повышение скорости и улучшение навыков спортсменов.

О пользе подобных мероприятий заявил сам главный тренер национальной сборной Милтон Хейг.

«В основном регбисты привыкли тренироваться на стадионе и на спортивных площадках. А здесь абсолютно другие условия, и с помощью военных парни провели разные тренировки, которые были рассчитаны не только на физическую выносливость, но и на умственный труд», — цитирует специалиста Sputnik.

Стоит отметить, что в рамках этих сборов грузинская команда должна была провести контрольную встречу с национальной сборной России. Однако по политическим причинам матч пришлось отметить.

Всему виной антироссийские акции протестов, разгоревшиеся в начале июля в Тбилиси после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте: оппозицию возмутило, что депутат из России занял место грузинского спикера.

Со временем акции вылились в массовые беспорядки в Тбилиси, а недавно избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили в фейсбуке опубликовала провокационный пост, в котором назвала Россию «врагом и оккупантом». Подлил масла в огонь и скандальный журналист Георгий Габуния , обругавший президента Российской Федерации Владимира Путина в прямом эфире воскресной ТВ-передачи.

Ответные действия не заставили себя долго ждать: Путин подписал указ о временном запрете для российских компаний авиасообщения с Грузией с 8 июля и обязал до этого времени обеспечить возврат на родину российских туристов, находящихся на территории страны-соседки.

Естественно, обострение отношений между Россией и Грузией не могло обойти стороной спорт: громкая русско-грузинская ссора разгорелась 2 июля в московском регбийном клубе «Слава», который исключил из состава двух грузинских регбистов. Причиной данного решения в отношении атлетов стал жест поддержки протестующим в Тбилиси. Реваз Бродзели и Саба Илуридзе в матче чемпионата России против «Кубани» после занесенной попытки закрыли один глаз рукой, что стало отсылкой к эпизоду с девушкой, которой во время акции в столице Грузии выбило глаз холостым патроном.

Впоследствии участник случившегося Реваз Бродзели дал свою оценку инциденту. Он отметил, что в этой истории не было никакой провокации или политического жеста.

«Это спонтанно, вылезло прямо из души. Мы — грузины, большие патриоты. Это не ответ на российско-грузинскую ссору, это только знак поддержки нашего народа. Ведь Грузии регби — очень популярный спорт, грузины смотрят на нас, смотрят игры. Я передал им: ребята, я с вами», — цитировал атлета Sports.ru.

Не обошла политическая конфликтная обстановка стороной и футбол. Так игроки кутаисского «Торпедо» перед матчем 19-го тура национального чемпионата сфотографировались в футболках с провокационной надписью «Мы из Грузии — наша страна оккупирована Россией».

Международная футбольная федерация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на возмущение подобным поведением в России, закрыли глаза на случившееся — матч проходил в рамках соревнования, находящегося не под эгидой организаций.

Что же касается Федерации футбола Грузии (ФФГ), то там и вовсе поддержали поступок спортсменов.

«На данный момент, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция. Нам не поступало никаких заявок ни от УЕФА, ни от ФИФА. Я также хочу лично подтвердить, что акция солидарности, в которой участвовали грузинские клубы на прошедшей неделе, полностью поддержана нами», — настоял генеральный секретарь организации Давид Муджири.

Именно тогда, в условиях жесточайшего противостояния политических сил соседних государств и стало известно о срыве товарищеского матча регбийных сборных России и Грузии.

Игра должна была пройти 21 августа в Тбилиси, однако теперь команды готовятся к новым оппонентам: грузины померятся силами с южноафриканским клубом «Саутерн Кингз», тогда как наши регбисты встретятся с одной из старейших команд Европы — «Джерси Редс».