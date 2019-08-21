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Белорусский гребец-паралимпиец погиб в Австрии 

Вести.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Беларусь сегодня
Член сборной паралимпийской сборной Белоруссии по академической гребле Дмитрий Рышкевич трагически погиб во время тренировки в Австрии. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.
Белорусские паралимпийцы готовятся в Австрии к чемпионату мира по академической гребле. Среди них находился 33-летний колясочник Дмитрий Рышкевич. Австрийская полиция ведет расследование гибели спортсмена, сообщает РИА Новости.
В 2003 году гребец Дмитрий Рышкеич угодил в автокатастрофу и остался инвалидом. Спортсмен перенес около 20 операций. Дмитрий неоднократно побеждал в соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями.
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