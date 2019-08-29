Скончался призёр ЧМ по пулевой стрельбе Герасимёнок

Скончался призёр чемпионатов мира по пулевой стрельбе Герасимёнок

Заслуженный тренер России, серебряный призёр чемпионата мира-1996 по пулевой стрельбе Александр Герасимёнок скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

О причинах смерти не сообщается.

Также в копилке его наград две серебряные и одна бронзовая награды чемпионата мира 1966 года.

Ранее сообщалось, что американская автогонщица Джесси Комбс 27 августа погибла в результате аварии, когда пыталась установить новый рекорд скорости среди женщин на реактивном автомобиле, писал News.ru.