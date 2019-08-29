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Скончался призёр чемпионатов мира по пулевой стрельбе Герасимёнок 

News.ru + ещё 1 6 часов назад
Скончался призёр ЧМ по пулевой стрельбе Герасимёнок
Фото: shooting-russia.ru
Заслуженный тренер России, серебряный призёр чемпионата мира-1996 по пулевой стрельбе Александр Герасимёнок скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.
О причинах смерти не сообщается.
Также в копилке его наград две серебряные и одна бронзовая награды чемпионата мира 1966 года.
Ранее сообщалось, что американская автогонщица Джесси Комбс 27 августа погибла в результате аварии, когда пыталась установить новый рекорд скорости среди женщин на реактивном автомобиле, писал News.ru.
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