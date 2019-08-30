Смертельная тренировка: Чемпион утонул в Енисее

Участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак умер в результате несчастного случая во время тренировки в Енисее. Об этом сообщил Спортивный портал Красноярского края.

По данным портала, Николай Петшак занимался холодовым плаванием более 40 лет.

«В 1994 году он установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Являлся председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае», — отмечается в сообщении.

Соболезнования родным и близким Петшака, согласно сообщению, выразило Министерство спорта Красноярского края и «вся спортивная общественность региона».

Ранее стало известно о смерти на тренировке тамбовской легкоатлетки. По данным «Комсомольской правды», причиной смерти многократной чемпионки Тамбовской области и призера ЦФО Маргариты Плавуновой стала острая сердечная недостаточность.