Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию

«Мне поступило такое предложение, я очень долго думала и в итоге решила согласиться. Дело в том, что у меня была травма — болело плечо, не было соревновательных результатов. Долгое время не выступала, меня перестали звать в российскую сборную», — рассказала Харенкова.

По словам девушки, глава грузинской федерации гимнастики позвонил ее тренеру и спросил, не хочет ли она выступать за Грузию.

Спортсменка отметила, что ей хотелось бы выступать за родную страну, но «раз дали такой шанс, нужно им воспользоваться».

Сейчас гимнастка готовится к поездке в Батум, где будет участвовать в грузинском турнире.

Уроженка Ростова, 20-летняя Мария Харенкова — член сборной России, победительница Чемпионата Европы 2014 года в соревнованиях на бревне.