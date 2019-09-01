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Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию 

Рамблер + ещё 4 6 часов назад
Российская гимнастка Мария Харенкова объяснила, почему решила выступать за сборную Грузии. Небольшое интервью с ней опубликовала «Вечерняя Москва».
«Мне поступило такое предложение, я очень долго думала и в итоге решила согласиться. Дело в том, что у меня была травма — болело плечо, не было соревновательных результатов. Долгое время не выступала, меня перестали звать в российскую сборную», — рассказала Харенкова.
По словам девушки, глава грузинской федерации гимнастики позвонил ее тренеру и спросил, не хочет ли она выступать за Грузию.
Спортсменка отметила, что ей хотелось бы выступать за родную страну, но «раз дали такой шанс, нужно им воспользоваться».
Сейчас гимнастка готовится к поездке в Батум, где будет участвовать в грузинском турнире.
Уроженка Ростова, 20-летняя Мария Харенкова — член сборной России, победительница Чемпионата Европы 2014 года в соревнованиях на бревне.
Летние виды спорта , Видео , Прочее , Мария Харенкова
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