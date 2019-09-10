Спортсмен из РФ умер после заплыва в Греции

Россиянин умер после соревнований в Греции

Россиянин проплыл 30 километров в Греции и умер через два дня, сообщает РИА Новости.

Игорь Макеев — 60-летний екатеринбуржец. 6 сентября он принял участие в заплыве на открытой воде Ultraoceanman в городе Каламата.

На следующий день в своем фейсбуке он рассказал, что занял третье место, а два дня спустя его знакомые в той же соцсети сообщили, что 9 сентября Макеев умер в Греции во время утренней пробежки. Они предположили, что причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.

Макеев был владельцем екатеринбургской компании «Спортивное плавание». Ее сотрудница подтвердила агентству факт гибели начальника.

На странице Ultraoceanman на сайте соревнований Oceanman сказано, что участие в заплыве стоило 600 евро (чуть более 43 тысяч рублей), а друзья Игоря Макеева в своих публикациях в соцсетях о его смерти упоминают, что у пловца остались жена и дети.