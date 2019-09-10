Упавшая в обморок гимнастка исключена из сборной 

Вместо потерявшей сознание на соревнованиях в Португалии Александры Солдатовой, от России примет участие в чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку Екатерина Селезнева, сообщает ТАСС.
8 сентября Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова, не сумев продолжить участие в турнире, на следующий день 21-летняя спортсменка сообщила, что пришла в норму и чувствует себя хорошо". Ранее гиманстка вошла в предварительный состав сборной на мировое первенство. Также российскую команду в индивидуальных упражнениях представят сестры-близнецы Арина и Дина Аверины.
Ранее сообщалось, что упавшая в обморок гимнастка Солдатова рассказала о своем самочувствии.