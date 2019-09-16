Битва за ОИ: важнейший старт в карьере Авериных

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
1 2
Урал Урал
Сочи
Сочи
0 1
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 2
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
0 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Байер Байер
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
2 1
Герта Герта
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 1
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
0 2
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
4 2
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
3 1
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
2 2
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
1 2
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
0 1
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
22:00
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
21:30
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
17:00
Норвич Сити Норвич Сити
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
14:00
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
17:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
19:30
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Аугсбург Аугсбург
Герта
Герта
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
16:30
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
18:30
Астон Вилла Астон Вилла
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
13:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
17:00
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм

Битва за Олимпиаду: важнейший старт в карьере Авериных 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Битва за ОИ: важнейший старт в карьере Авериных
Фото: Газета.Ru
Гениальные сестры Дина и Арина Аверины начинают борьбу на важнейшем турнире сезона — чемпионате мира по художественной гимнастике, где им предстоит завоевать квоты для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Компанию им составит Екатерина Селезнева — ветеран сборной, которая долгое время находилась за спинами других спортсменок и впервые в карьере отправилась на ЧМ, экстренно заменив упавшую в обморок Александру Солдатову.
В столице Азербайджана — Баку — стартует главное событие в мире художественной гимнастики за год до летней Олимпиады в Токио — чемпионат мира.
312 сильнейших спортсменок из 62 разных государств будут соревноваться с 16 по 22 сентября за 27 медалей.
Гимнастки-личницы сразятся за один комплект наград в командном турнире (оценки всех девушек сборной за их личные выступления будут суммироваться, после чего выявится сильнейшая команда), за один — в личном многоборье (тут каждый сам за себя), а также за еще четыре комплекта в финалах с отдельными предметами — булавами, лентой, обручем и мячом.
Групповички же поборются за медали в двух разных видах упражнений — с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами. Кроме того, у них будет групповое многоборье.

Путевки на Олимпиаду

Этот чемпионат мира является одним из квалификационных на Олимпийские игры — 2020. Но, если российская команда в групповых упражнениях уже завоевала себе лицензию еще на прошлом ЧМ в Софии, то вот гимнасткам-личницам только предстоит это сделать.
Впрочем, учитывая, какой состав у сборной России, сомнений в том, что максимальные две квоты для личниц в Токио будут получены, практически нет.
Для этого гимнастки должны попасть в 16 лучших на этом чемпионате мира. Но при этом стоит отметить, что квоты не являются именными: то есть совершенно не обязательно, что именно эти две спортсменки, что вошли в топ-16 в Баку, в итоге и поедут на Олимпиаду. В случае форс-мажора или просто по решению тренерского штаба отправиться вместо них может кто-то другой.

Сестры-фавориты и неожиданный сюрприз в составе

Очевидно, что в личных упражнениях фаворитом всего и вся является россиянка Дина Аверина, которая завоевала в целом восемь медалей на двух предыдущих ЧМ (в том числе дважды была чемпионкой в многоборье) и явно не собирается останавливаться.
Потрясающая сложность всех предметов и насыщенность программ Авериной просто не оставляют соперницам шанса — если, конечно, она вдруг не допустит грубых ошибок, вроде потери предмета.
На предстоящих соревнованиях Дина будет выступать в квалификации всех четырех предметов — с лентой, мячом, булавами и обручем.
Сестра-близнец Дины — Арина — отличается более мягким характером и пока завоевала «лишь» три золота мировых первенств, без побед в многоборье.
К тому же важные ошибки у нее случаются чаще: к примеру, в этом сезоне она пару раз серьезно упускала обруч во время упражнения.
На чемпионате мира Арине доверили выступить в квалификации с тремя предметами — булавами, лентой и мячом.
И, наконец, третьей гимнасткой, которая отправилась на соревнования от России, стала Екатерина Селезнева — ветеран сборной личниц. Ей 24 года, что довольно много для художественной гимнастики.
Долгое время эта спортсменка пребывала в тени других, однако упрямо продолжала бороться и в этом сезоне сумела повысить сложность, а значит, и стоимость своих программ.
Это привело к четырем золотым медалям на летней Универсиаде в Неаполе. Кроме того, Селезнева побеждала в финале Гран-при в упражнениях с мячом.
И вот теперь, спустя много лет в гимнастике, Екатерина впервые окажется на чемпионате мира, да еще и предолимпийском, где нужно завоевывать квоты и пытаться зарекомендовать себя перед судьями (чем черт не шутит?).
Селезнева будет демонстрировать в квалификации упражнения с обручем, лентой и булавами.
Стоит отметить, что девушка узнала о поездке на ЧМ в последний момент: более опытная Александра Солдатова (в ее активе — четыре золота мирового первенства) неожиданно упала в обморок на недавнем Кубке вызова в Португалии, из-за чего ее в экстренном порядке сняли с турнира.
Хотя в последнее время Солдатова не демонстрировала выдающихся результатов и порой проигрывала соперницам не из ранга фаворитов, так что сомнения в ее кандидатуре возникали и до этого несчастного случая.
К тому же проблемы со здоровьем, к сожалению, преследуют эту девушку на протяжении всей карьеры, так что решение поберечь ее и отправить на ЧМ более стабильную сейчас Селезневу выглядит логичным.

Кто и как разделит медали

Следует немного разъяснить регламент соревнований личниц, который выглядит несколько запутанным. Почему Дина показывает четыре упражнения, а Арина и Екатерина — по три?
Дело в том, что на чемпионате мира необходимо продемонстрировать десять различных программ: в этом сезоне это три выступления с лентой, три — с булавами, два — с обручами и два — с мячом.
Страна имеет право послать хоть две, хоть четыре гимнастки, но должны быть показаны десять программ. В сборной России решили остановиться на схеме 4-3-3 — с тремя задействованными гимнастками, а основная нагрузка пала на лидера команды — Дину.
По итогам десяти выступлений будут взяты восемь лучших оценок, их баллы суммируются и выявится победитель командного многоборья.
Кроме того, девушки, показавшие по итогам каждого отдельного упражнения лучшие результаты, попадут в специальный финал именно с этим предметом, где также смогут побороться за медаль.
Так, Дина имеет шансы пройти в четыре финала, а Арина и Екатерина — в три. Всего в каждом финале будет по восемь гимнасток.
И, наконец, личное многоборье — самый престижный вид соревнований на ЧМ. Туда пробьются 24 лучшие спортсменки по итогам выступлений в квалификации, а затем им нужно будет заново показать все программы, которые у них есть, — с обручем, булавами, лентой и мячом. Так и будет выявлена сильнейшая гимнастка планеты.
Однако для участия в многоборье гимнастка обязательно должна принять участие в квалификации с тремя предметами — не меньше. В сборной России этому критерию удовлетворяют все, а у Дины даже четыре упражнения. Это значит, что в теории у нее есть шанс на ошибку, однако хочется верить, что ей это не пригодится.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Гимнастка Солдатова исключена из состава сборной России Гимнастка Солдатова исключена из состава сборной России 9 сентября скончался знаменитый пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев 9 сентября скончался знаменитый пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев Олимпийская чемпионка Хамфрис обвинила тренера в насилии и сбежала в США Олимпийская чемпионка Хамфрис обвинила тренера в насилии и сбежала в США
Комментарии
Летние виды спорта , Статьи , Екатерина Селезнева , Дина Аверина , Александра Солдатова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские волейболистки впервые проиграли на Кубке мира
Российские волейболистки впервые проиграли на Кубке мира
Пропали 45 миллионов: беглый муж Канаевой задержан
Пропали 45 миллионов: беглый муж Канаевой задержан
Защитник ЦСКА избежал серьезной травмы
Защитник ЦСКА избежал серьезной травмы
Знарок вернется к работе со «Спартаком»
Знарок вернется к работе со «Спартаком»
Макгрегор намекнул на возвращение в октагон
Макгрегор намекнул на возвращение в октагон
Новости партнеров
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение