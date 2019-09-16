Битва за ОИ: важнейший старт в карьере Авериных

Битва за Олимпиаду: важнейший старт в карьере Авериных

Гениальные сестры Дина и Арина Аверины начинают борьбу на важнейшем турнире сезона — чемпионате мира по художественной гимнастике, где им предстоит завоевать квоты для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Компанию им составит Екатерина Селезнева — ветеран сборной, которая долгое время находилась за спинами других спортсменок и впервые в карьере отправилась на ЧМ, экстренно заменив упавшую в обморок Александру Солдатову

В столице Азербайджана — Баку — стартует главное событие в мире художественной гимнастики за год до летней Олимпиады в Токио — чемпионат мира.

312 сильнейших спортсменок из 62 разных государств будут соревноваться с 16 по 22 сентября за 27 медалей.

Гимнастки-личницы сразятся за один комплект наград в командном турнире (оценки всех девушек сборной за их личные выступления будут суммироваться, после чего выявится сильнейшая команда), за один — в личном многоборье (тут каждый сам за себя), а также за еще четыре комплекта в финалах с отдельными предметами — булавами, лентой, обручем и мячом.

Групповички же поборются за медали в двух разных видах упражнений — с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами. Кроме того, у них будет групповое многоборье.

Путевки на Олимпиаду

Этот чемпионат мира является одним из квалификационных на Олимпийские игры — 2020. Но, если российская команда в групповых упражнениях уже завоевала себе лицензию еще на прошлом ЧМ в Софии, то вот гимнасткам-личницам только предстоит это сделать.

Впрочем, учитывая, какой состав у сборной России, сомнений в том, что максимальные две квоты для личниц в Токио будут получены, практически нет.

Для этого гимнастки должны попасть в 16 лучших на этом чемпионате мира. Но при этом стоит отметить, что квоты не являются именными: то есть совершенно не обязательно, что именно эти две спортсменки, что вошли в топ-16 в Баку, в итоге и поедут на Олимпиаду. В случае форс-мажора или просто по решению тренерского штаба отправиться вместо них может кто-то другой.

Сестры-фавориты и неожиданный сюрприз в составе

Очевидно, что в личных упражнениях фаворитом всего и вся является россиянка Дина Аверина, которая завоевала в целом восемь медалей на двух предыдущих ЧМ (в том числе дважды была чемпионкой в многоборье) и явно не собирается останавливаться.

Потрясающая сложность всех предметов и насыщенность программ Авериной просто не оставляют соперницам шанса — если, конечно, она вдруг не допустит грубых ошибок, вроде потери предмета.

На предстоящих соревнованиях Дина будет выступать в квалификации всех четырех предметов — с лентой, мячом, булавами и обручем.

Сестра-близнец Дины — Арина — отличается более мягким характером и пока завоевала «лишь» три золота мировых первенств, без побед в многоборье.

К тому же важные ошибки у нее случаются чаще: к примеру, в этом сезоне она пару раз серьезно упускала обруч во время упражнения.

На чемпионате мира Арине доверили выступить в квалификации с тремя предметами — булавами, лентой и мячом.

И, наконец, третьей гимнасткой, которая отправилась на соревнования от России, стала Екатерина Селезнева — ветеран сборной личниц. Ей 24 года, что довольно много для художественной гимнастики.

Долгое время эта спортсменка пребывала в тени других, однако упрямо продолжала бороться и в этом сезоне сумела повысить сложность, а значит, и стоимость своих программ.

Это привело к четырем золотым медалям на летней Универсиаде в Неаполе. Кроме того, Селезнева побеждала в финале Гран-при в упражнениях с мячом.

И вот теперь, спустя много лет в гимнастике, Екатерина впервые окажется на чемпионате мира, да еще и предолимпийском, где нужно завоевывать квоты и пытаться зарекомендовать себя перед судьями (чем черт не шутит?).

Селезнева будет демонстрировать в квалификации упражнения с обручем, лентой и булавами.

Стоит отметить, что девушка узнала о поездке на ЧМ в последний момент: более опытная Александра Солдатова (в ее активе — четыре золота мирового первенства) неожиданно упала в обморок на недавнем Кубке вызова в Португалии, из-за чего ее в экстренном порядке сняли с турнира.

Хотя в последнее время Солдатова не демонстрировала выдающихся результатов и порой проигрывала соперницам не из ранга фаворитов, так что сомнения в ее кандидатуре возникали и до этого несчастного случая.

К тому же проблемы со здоровьем, к сожалению, преследуют эту девушку на протяжении всей карьеры, так что решение поберечь ее и отправить на ЧМ более стабильную сейчас Селезневу выглядит логичным.

Кто и как разделит медали

Следует немного разъяснить регламент соревнований личниц, который выглядит несколько запутанным. Почему Дина показывает четыре упражнения, а Арина и Екатерина — по три?

Дело в том, что на чемпионате мира необходимо продемонстрировать десять различных программ: в этом сезоне это три выступления с лентой, три — с булавами, два — с обручами и два — с мячом.

Страна имеет право послать хоть две, хоть четыре гимнастки, но должны быть показаны десять программ. В сборной России решили остановиться на схеме 4-3-3 — с тремя задействованными гимнастками, а основная нагрузка пала на лидера команды — Дину.

По итогам десяти выступлений будут взяты восемь лучших оценок, их баллы суммируются и выявится победитель командного многоборья.

Кроме того, девушки, показавшие по итогам каждого отдельного упражнения лучшие результаты, попадут в специальный финал именно с этим предметом, где также смогут побороться за медаль.

Так, Дина имеет шансы пройти в четыре финала, а Арина и Екатерина — в три. Всего в каждом финале будет по восемь гимнасток.

И, наконец, личное многоборье — самый престижный вид соревнований на ЧМ. Туда пробьются 24 лучшие спортсменки по итогам выступлений в квалификации, а затем им нужно будет заново показать все программы, которые у них есть, — с обручем, булавами, лентой и мячом. Так и будет выявлена сильнейшая гимнастка планеты.

Однако для участия в многоборье гимнастка обязательно должна принять участие в квалификации с тремя предметами — не меньше. В сборной России этому критерию удовлетворяют все, а у Дины даже четыре упражнения. Это значит, что в теории у нее есть шанс на ошибку, однако хочется верить, что ей это не пригодится.