Российские ватерполистки победили на ЧМ

Женская сборная России по водному поло среди игроков не старше 20-ти лет победила в финале команду Нидерландов и одержала победу на чемпионате мира, который проходил в португальском Фуншале.
Финальная встреча завершилась со счётом 11:5 в пользу россиянок. Самыми результативными в составе команды Сергея Маркоча стали Полина Кемпф и Полина Попова.
Лучшим вратарём турнира была признана россиянка Евгения Головина, а лучшим бомбардиром — Маргарита Пыстина.
Сборная России сумела защитить титул, добытый в 2019 году.
Ранее сообщалось, чем интересен ЧМ по борьбе в Нур-Султане.