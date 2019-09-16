Российские ватерполистки победили на ЧМ среди юниоров

Женская сборная России по водному поло среди игроков не старше 20-ти лет победила в финале команду Нидерландов и одержала победу на чемпионате мира, который проходил в португальском Фуншале.

Финальная встреча завершилась со счётом 11:5 в пользу россиянок. Самыми результативными в составе команды Сергея Маркоча стали Полина Кемпф и Полина Попова

Лучшим вратарём турнира была признана россиянка Евгения Головина , а лучшим бомбардиром — Маргарита Пыстина.

Сборная России сумела защитить титул, добытый в 2019 году.

Ранее сообщалось, чем интересен ЧМ по борьбе в Нур-Султане.