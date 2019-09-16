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Евлоев стал чемпионом мира по борьбе без схватки 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Евлоев стал чемпионом мира по борьбе без схватки
Фото: Kadir Caliskan, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press
Российский борец Муса Евлоев выиграл золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане, в весовой категории до 97 кг.
Россиянин должен был встретится с чемпионом мира-2017 Артуром Алексаняном, однако армянский борец не смог выйти на ковёр из-за травмы, и золотая медаль второй год подряд досталась Евлоеву. В 2017 году Алексанян победил Евлоева в финале чемпионата мира в Париже, а через год россиянин взял реванш в полуфинале.
До последнего не знал (что схватки не будет — прим. News.ru), очень хотел бороться. Очень ждал этой встречи, но не получилось, — сказал россиянин журналистам.
Другой российский финалист Артём Сурков потерпел поражение от кубинца Исмаэля Борреро со счётом 1:3. В первой трёхминутке судьи поставили в партер Суркова за пассивность, что позволило кубинцу повести со счётом 3:0, а успешную атаку Суркова прервала сирена на перерыв. Во второй трёхминутке за пассивность наказали уже Борреро, но Сурков не сумел выполнить приём и стал в итоге серебряным призёром, но завоевал олимпийскую лицензию.
Как сообщал News.ru, центр прогресса бокса в Свердловской области назвали в честь экс-чемпиона мира Мурата Гассиева.
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Летние виды спорта , Муса Евлоев , Мурат Гассиев , Артем Сурков , Артур Алексанян
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