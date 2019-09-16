Евлоев стал чемпионом мира по борьбе без схватки

Российский борец Муса Евлоев выиграл золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане, в весовой категории до 97 кг.

Россиянин должен был встретится с чемпионом мира-2017 Артуром Алексаняном , однако армянский борец не смог выйти на ковёр из-за травмы, и золотая медаль второй год подряд досталась Евлоеву. В 2017 году Алексанян победил Евлоева в финале чемпионата мира в Париже, а через год россиянин взял реванш в полуфинале.

До последнего не знал (что схватки не будет — прим. News.ru), очень хотел бороться. Очень ждал этой встречи, но не получилось, — сказал россиянин журналистам.

Другой российский финалист Артём Сурков потерпел поражение от кубинца Исмаэля Борреро со счётом 1:3. В первой трёхминутке судьи поставили в партер Суркова за пассивность, что позволило кубинцу повести со счётом 3:0, а успешную атаку Суркова прервала сирена на перерыв. Во второй трёхминутке за пассивность наказали уже Борреро, но Сурков не сумел выполнить приём и стал в итоге серебряным призёром, но завоевал олимпийскую лицензию.