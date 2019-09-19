Глава ОКР высказался о ситуации с билетами на Игры-2020

Глава ОКР высказался о ситуации с билетами для россиян на Игры-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с не получением подтверждения от оргкомитета Игр 2020 года в Токио на запрошенные для российских болельщиков 18 тысяч билетов. «Конечно, мы очень обеспокоены. Взаимоотношения с оргкомитетом Игр в Токио складывались удачно, сложно оценить, что пошло не так. Это может иметь для нас далеко идущие последствия, связанные с приездом в Токио наших соотечественников. Мы обратились в МИД, чтобы провести работу по дипломатическим каналам с японской стороной, чтобы локализовать проблему», — заявил Поздняков. XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Ранее в ОКР назвали количество завоёванных лицензий на Игры-2020

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