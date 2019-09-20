Россиянин завоевал золото ЧМ по вольной борьбе

Россиянин Рашидов завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В решающей схватке весовой категории до 65 кг Рашидов одержал уверенную победу над представителем Казахстана Даулетом Ниязбековым — 11:0.

Бронзовые медали завоевали венгр Исмаил Мусукаев и представитель Индии Баджранг Баджранг.

Ранее ещё два российских борца вышли в финалы чемпионата мира в Нур-Султане. Заурбек Сидаков , выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг сразится с итальянцем Франком Чамизо , а Давид Баев (до 70 кг) поборется с представителем Казахстана Нуркожа Кайпановым.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, 22 сентября.