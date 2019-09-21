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Пять побед Дины Авериной и сенсация от Селезнёвой: как россиянки выиграли всё золото на ЧМ по художественной гимнастике 

RT на русском + ещё 34 11 часов назад
Как россиянки выиграли всё золото на ЧМ
Фото: РИА Новости
В Баку продолжается предолимпийский чемпионат мира по художественной гимнастике. В пятый раз подряд российские девушки забрали себе все золотые медали, которые разыгрывались в личных видах программы. Дина Аверина стала 13-кратной чемпионкой мира, одержав победы в многоборье, трёх отдельных упражнениях и командном первенстве. Ещё одно золото завоевала в последний момент заявленная на турнир Екатерина Селезнёва, которая в 24 года дебютировала на чемпионате мира.
В середине сентября вся элита художественной гимнастики в третий раз за сезон собралась в Баку. Столица Азербайджана уже принимала в этом году этап Кубка мира, затем чемпионат Европы, а напоследок ей выпало проводить чемпионат мира — последний такой крупный старт перед Олимпийскими играми в Токио.
Для сборной России подготовка к главному соревнованию года складывалась несколько тревожно. В последний момент в команде, выступающей в индивидуальных состязаниях, произошла замена. Бронзовый призёр чемпионата мира в многоборье Александра Солдатова не поехала на турнир из-за проблем со здоровьем, а на замену ей вышла ветеран сборной Екатерина Селезнёва. В свои 24 года ей предстояло впервые выступить на первенства планеты, в то время как для других участниц, Дины и Арины Авериных, это уже был третий турнир.
Два предыдущих сёстры-близнецы проводили феноменально, делясь золотом только с Солдатовой. Особенно успешно выступала Дина. Она дважды выигрывала самый престижный вид — многоборье — и в Баку получила шанс стать пятой гимнасткой в истории, которой трижды не было равных на чемпионатах мира. До неё этого добивались только россиянки Евгения Канаева и Яна Кудрявцева, а также представительницы Болгарии Мария Гигова и Мария Петрова.
До финала в многоборье девушкам нужно было выступить в отдельных упражнениях, где всегда возможны сюрпризы, способные повлиять на настроение в заключительном виде программы. Самый неожиданный результат преподнесли соревнования с обручем. Вместе с Диной Авериной в финал вышла Селезнёва, которой достался последний стартовый номер.
И перед тем, как 24-летняя гимнастка вышла на ковёр, лидировала вовсе не её соотечественница, а израильтянка Линой Ашрам — главная соперница россиянок на протяжении последних трёх лет — опережавшая Аверину на обидные 0,05 балла.
Таким образом, для того, чтобы золото легло в копилку российской сборной, Селезнёвой надо было с первой же попытки выиграть самый главный старт в своей жизни. И ей это удалось — за счёт исполнения она обошла Ашрам на 0,1 балла.
«Я немного в шоке. Я была очень напугана, на самом деле, но Ирина Винер-Усманова умеет настраивать, подобрать нужные слова. И всё это благодаря ей и моему тренеру, сама бы я точно не справилась! Они очень помогли. Здесь все соперницы очень сильные, очень достойные, и никогда не знаешь, от кого и что ожидать, но мы стараемся об этом не думать и концентрироваться только на своих упражнениях. И выполнять их чётко и правильно», — рассказала Селезнёва РИА Новости.
Оставшаяся с бронзой Дина Аверина не сдержала слёз, но тут же собралась на следующий финал в упражнениях с мячом. Выступление под «Половецкие пляски» принесло ей лучшие оценки и за сложность, и за исполнение. Ближе всех к ставшей девятикратной чемпионкой мира гимнастике подобралась её сестра Арина, успокаивавшая её перед финалом. Третье место заняла Ашрам, которая в свободное от тренировок время служит секретарём в израильской армии.
Спустя два дня Дина Аверина завоевала ещё три чемпионских титула. По итогам квалификации в булавах и ленте были определены лучшие страны в командном первенстве, и в десятый раз подряд золото досталось россиянкам. В тот же вечер состоялись финалы с этими снарядами, на которых Дина показала недосягаемые результаты. Красноречивым был отрыв в упражнениях с лентой — Аверина выиграла у Ашрам больше балла, что для соревнований такого уровня — большая редкость.
Сестре Дины второй день финалов успеха не принёс. После победы в квалификации она заняла четвёртое место в упражнениях с булавами, отдав бронзу украинке Владе Никольченко, которая завоевала первую для страны медаль за четыре года. В финале с лентой Арину Аверину заменила Селезнёва, пополнивная свою коллекцию наград бронзой.
С тремя золотыми медалями в отдельных упражнениях Дина Аверина была неоспоримым фаворитом многоборья. Но в первом же подходе с булавами она неожиданно потеряла снаряд во время выступления. 12-кратная чемпионка мира оказалась позади Ашрам, и ей пришлось искать в себе резервы, чтобы прорываться вперёд.
В итоге Дина всё-таки вышла на первое место, а вдогонку за ней пустилась и Арина. Хотя их разделял довольно приличный для многоборья отрыв, сестра многократной чемпионки мира предприняла отчаянную попытку его отыграть за счёт выступления с булавами. Она заработала более 24 баллов — для художественной гимнастики это фантастический результат.
Узнав свою оценку, Арина расплакалась. Ей не хватило всего 0,3 балла, чтобы завоевать личную золотую медаль. Титул всё-таки достался Дине, которая вошла в элитный клуб трёхкратных абсолютных чемпионок мира. По общему числу побед её теперь опережает только Евгения Канаева.
«Думала, что будет сложнее. В том году я выступала на один вид меньше, и было очень сложно. А здесь вроде были силы, настраивала себя каждый день так, как будто это первый день и у меня есть силы. Легко мне было даже как-то. В 2018 году самая сложная — медаль абсолютной чемпионки. Мне было сложно выступать, была травма ноги, и без Ариши, выступала же с Сашей Солдатовой. В 17-м году всё шло легко и просто», — сравнила Дина свою 13-ю победу на чемпионатах мира с предыдущими.
Для гимнасток, выступающих с личными программами, чемпионат мира в Баку завершился. С 2013 года россиянки не отдали соперницам ни одной золотой медали. Теперь в борьбу за награды вступят представительницы групп, а им выдерживать конкуренцию с соперницами всегда бывает сложнее.
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Комментарии
Летние виды спорта , Статьи , Мария Петрова , Екатерина Селезнева , Дина Аверина , Александра Солдатова , Ян Кудрявцев , Ирина Винер , Евгений Канаев , РИА Новости
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