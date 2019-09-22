Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Западные СМИ массово подняли тему отстранения России от Олимпиады в следующем году. При этом они не располагают официальными заявлениями спортивных чиновников и ссылаются на источники.

Так, The Telegraph пишет , что России грозит исключение из Олимпийских игр в следующем году, поскольку «предполагается, что данные ее московской антидопинговой лаборатории были подделаны до того, как были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA)».

WADA считает, что этой информацией «манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть историческое и системное употребление наркотиков российскими спортсменами», сообщили источники The Telegraph.

BBC передает , что WADA отказалась от комментариев. По данным британской вещательной корпорации, если будет установлено, что данные были подделаны, «российское антидопинговое агентство может столкнуться с угрозой повторного приостановления деятельности».

Это также может привести к возобновлению давления на Международный олимпийский комитет с целью запретить России участвовать в Олимпиаде в Токио. Кроме того, это будет гарантировать продление дисквалификации российских легкоатлетов. Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в Дохе в пятницу.

«Инспекторы Всемирного антидопингового агентства рассмотрят вопрос о запрете деятельности российского антидопингового агентства. Это произойдет за несколько дней до начала чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре, на фоне опасений, что Россия манипулирует данными о спортсменах», — подтверждает The New York Times, ссылаясь на два источника, знакомых с планами WADA.

Газета сообщает, что WADA столкнулось «с резкой критикой со стороны нероссийских спортсменов и других заинтересованных сторон» за то, что сняло запрет с России и позволило ей самостоятельно подтвердить, что его спортсмены не использовали запрещенные вещества.

Кроме того, WADA в июле заявила, что ее инспекторы изучают «некоторые различия» между данными, полученными из московской лаборатории, и отдельной базой данных, предоставленной ей осведомителем в 2017 году.

Юрий Ганус , исполнительный директор РУСАДА, заявил The New York Times, что он «почувствует себя очень плохо», если будут обнаружены манипуляции с данными из московской лаборатории. При этом он заявил, что не может исключить такой возможности.

«Я хочу надеяться на лучшее, но я живу в стране, где мы должны быть готовы ко всем возможным ситуациям», — сказал Ганус.

Западные СМИ пишут, что решение по России ожидается в понедельник, на заседании исполнительного комитета WADA в Токио.