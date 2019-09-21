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Махинации с допингом: новые претензии WADA к России 

Газета.Ru 13 часов назад
Махинации с допингом: новые претензии WADA к России
Фото: Reuters
WADA предъявит новые обвинении Российскому антидопинговому агентству. По данным известного журналиста Хайо Зеппельта, Россия подозревается в манипуляциях с данными антидопинговой лаборатории.
Россия попала в очередной допинговый скандал. Известный журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, который знаменит в том числе и по документальному фильму о допинге в российском спорте, заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет вопросы к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). В частности, речь идет о базе данных из московской лаборатории, где, по информации журналиста, были выявлены признаки манипуляций с допинг-пробами.
«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории, предоставленными WADA в начале 2019 года.
Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена», — написал Зеппельт у себя в твиттере.
Скандал берет свое начало еще в ноябре 2015 года, когда исполком WADA рассмотрел доклад Ричарда Макларена и отчет экс-директора московской лаборатории и информатора независимой комиссии агентства Григория Родченкова, обвинивших РУСАДА в систематических допинговых нарушениях, и лишил российское ведомство прав. Восстановить членство российское агентство WADA согласилось только при выполнении двух условий: признание того факта, что РУСАДА действительно систематически нарушало антидопинговые правила, а также предоставление доступа к базе данных московской лаборатории.
20 сентября прошлого года исполком WADA провел заседание, в ходе которого РУСАДА большинством голосов было восстановлено, однако до 31 декабря 2018 года было обязано предоставить экспертной группе международного ведомства доступ к базе данных российской лаборатории.
Сделать это в срок не удалось из-за проблем с сертификацией оборудования, с которым прибыло в Россию WADA. Решить проблему получилось только в начале января.
17 января стало известно, что экспертная группа Всемирного антидопингового агентства успешно завершила работу по извлечению базы данных о допинг-пробах российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. При этом в WADA подчеркнули, что окончательное решение о судьбе РУСАДА будет объявлено только после всех проверок базы данных.
«Группа экспертов WADA в составе трех человек успешно получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. Эти данные имеют решающее значение для выдвижения обвинений против нарушителей антидопинговых правил или оправдания спортсменов, которые незаслуженно попали под подозрение в результате расследований Ричарда Паунда и Макларена», — говорится в официальном пресс-релизе.
Отмечается, что в ходе извлечения базы данных экспертная группа WADA, состоявшая из трех человек, проблем не имела. Об этом сообщал и помощник президента России, заместитель председателя совета по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин.
«Нас просили обеспечить доступ к лаборатории для экспертов WADA, и мы это сделали. Они получили все, что хотели, получили полный доступ», — цитирует Левитина РИА «Новости».
Позднее министр спорта России Павел Колобков заявил, что в сентябре состоится итоговое заседание WADA, на котором и будут объявлены результаты расследования международной экспертной группы. Ближайшее заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства было датировано 23 сентября.
«Буквально на днях состоится встреча экспертов WADA с экспертами из России. Там соберутся представители антидопинговых служб, в том числе те, кто отвечает за проводящиеся в нашей стране расследования.
Пройдет обмен мнениями в отношении переданной нами базы данных. 23 сентября состоится заседание исполкома WADA, где будет опубликован доклад, связанный с перепроверкой проб. Я думаю, она вступила в завершающую фазу. Но вообще по решению исполкома WADA все проверки должны быть завершены до 30 октября», — приводит газета «Известия» слова Колобкова.
Чем грозит возможный вывод WADA, который анонсировал Зеппельт, сказать точно невозможно. Однако накануне летних Олимпийских игры, которые пройдут в 2020 году в Токио, куда российская сборная была ранее допущена, данная новость может принести немало проблем всему российскому спорту ввиду того, что Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор остается вне членства Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
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Летние виды спорта , Статьи , Игорь Левитин , Григорий Родченков , Ричард Паунд , Ричард Макларен , Павел Колобков , Всемирное антидопинговое агентство , газета "Известия" , РИА Новости
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