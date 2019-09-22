В РФ отреагировали на возможное отстранение от ОИ

В России отреагировали на возможное отстранение от Олимпиады-2020

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов отверг слухи о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2020 году. Его слова приводит «Р-Спорт».

Выборнов указал на то, что у журналистов не было существенных оснований для подобных выводов.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — заметил он.

Ранее 22 сентября британский The Telegraph сообщил о том, что России грозит отстранение от участия в Играх в Токио из-за манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Также о возможных манипуляциях утверждал немецкий журналист Хайо Зеппельт, который специализируется на расследованиях систематических нарушений антидопинговых правил.

Планируется, что WADA сообщит о результатах исследования данных, полученных от российской стороны, на заседании исполнительного комитета организации, которое состоится в Токио 23 сентября. Отмечается, что на заседании обсудят возможную приостановку аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В июле эксперты WADA изучили базу данных Московской лаборатории и составили список из 298 российских атлетов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Имена спортсменов не сообщались.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.